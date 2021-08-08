شكرا لقرائتكم خبر عن موسم جديد من "سيدة الفجر" على مسرح الطليعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ العرض المسرحي "سيدة الفجر" من إنتاج مسرح الطليعة موسمًا جديدًا من اليوم السبت الموافق ٧ أغسطس، وذلك بعد النجاح الذى حققه العرض خلال الموسم الأول من عرضه والذى حمل لافتة "كامل العدد".

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم قد حضرت العرض المسرحى فى ليالى عرضه الأولى بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، و‎الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، وأشادت وزيرة الثقافة بالعرض وبمستواه الفني الرفيع .

‎ووجه المخرج أسامة رؤوف الشكر للدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة لرعايتها للفن ومبدعيه وتشجعيها الدائم للمسرحيين، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي لحرصه الدائم على دعم العروض المتميزة، والفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني لحرصه الشديد على تميز انتاج عروض فرق البيت الفن لتقدم وجبة مسرحية يستحقها الجمهور، كما وجه رؤوف شكره للمخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة على تذليل كل العقبات لخروج العرض بالشكل اللائق ووقوفه بجانب العرض ودعمه حتى يخرج بهذا الشكل المتميز.

وكان المخرج أسامة رؤوف قد قال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن قصة العرض تدور حول قرية تزورها سيدة غريبة فى إحدى الليالي وزيارتها تسبب فى تغير حال القرية 180 درجة .

وأضاف المخرج أسامة رؤوف، نص سيدة الفجر يعتمد على رسالة إنسانية تمس كل الناس ولعل ذلك كان سبب فى اختياره لتقديمه فى ذلك الوقت ، فنحن فى أشد الاحتياج لمثل هذه العروض خلال الفترة الراهنة سواء فى العالم كله أو فى مصر، أما عن رؤيتى الإخراجية فقد استخدمت البعد الإنساني للنص فى حالة من حالات التشويق فالعرض كله يدور فى إطار تشويقى ومثير كما أستخدم تقنيات كثيرة فى محاولة دعم هذه الجوانب الإنسانية.

عرض سيدة الفجر تأليف ليساندرو كاسونا، موسيقى هانى شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمود، إعداد وإخراج أسامة رؤوف، وبطولة كل من خالد يوسف، مصطفى عبد الفتاح، راندا جمال، مى رضا، نشوى إسماعيل، وفاء عبده، مجدى شكرى.