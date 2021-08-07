سر ظهور الفنانة دلال عبد العزيز بالمسبحة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

ظهور الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وهي تمسك في يديها بـ"مسبحة حمراء اللون"، مشهد كثيرا ما تكرر في أكثر من برنامج وحوار لـ"أم البنات"، ما هو السر وراء ذلك؟

الفنانة دلال عبد العزيز التي رحلت اليوم عن عالمنا بعد صراع مع المرض لنحو 100 يوم؛ قالت في حوار قديم لها مع الفنانة فيفي عبده عبر شاشة art: "لدي سبح كثيرة، وأتفائل بالمسبحة الحمراء، ولدي طقوس معينة بها، وفي البداية كنت بتكسف أخرج بها من البيت، لكن قلت بدلا من أضيع وقتي في الكلام الفارغ والنميمة، أفضل أسبح بها بين المشاهد، أو وأنا في السيارة مثلا".



وخلال ظهورها مع زوجها الراحل الفنان سمير غانم في برنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة في أبريل 2019، قالت: "بدأت أمسك المسبحة الحمراء منذ 25 عاما، بعد شعوري بالراحة لها، والموضوع بدأ لما جاتلي أول سبحة حمرا هدية وقت تصوير مسلسل (لا) وبقيت بسبح عليها.. وقتها نجحت نجاحا كبيرا جدا وقولت لنفسي ما دمت برتاح في التسبيح إيه يعني لما أسبح في كل وقت وقدام الناس طالما مش بأذيهم، وعاملة لنفسي ورد لو ماخلصتهوش أكمل في الأستوديو".

دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، ثم جاءت إلى القاهرة، واكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

وشاركت دلال عبد العزيز خلال مشوارها الفني الطويل في العديد من الأفلام الناجحة ومنها: "أسرار البنات، عصافير النيل، كارما، بئر الخيانة، النوم في العسل، مبروك وبلبل، يا رب ولد، لا تراجع ولا استسلام، وآسف على الإزعاج"، وكان آخر أفلامها "أعز الولد" الذي عُرض هذا العام.

وغادرت عالمنا يوم السبت، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.

وتقام صلاة الجنازة على روح دلال عبدالعزيز غدا عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، والعزاء في مدافن الأسرة بالوفاء والأمل بمدينة نصر.

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