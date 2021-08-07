"عاشا سويا ورحلا سويا".. منى زكي تدعو لـ دلال عبد العزيز وسمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت النجمة منى زكي، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

ونشرت زكي، صورة "دلال" عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحيل الفنانة دلال عبد العزيز خبر مؤلم وحزين لا يسعنا معه إلا الصبر والدعاء لها ولأسرتها ولنا جميعا.. خالص عزائي لدنيا وإيمي، أسأل الله أن يرزقهم الصبر والثبات ويجعل جنة الفردوس مثوى والديهم.. رحمة الله على الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، ورحمة الله على الفنان القدير سمير غانم، ربنا يجمعهم في جنة الفردوس.. عاشا سويا ورحلا سويا.. نسألكم الفاتحة والدعاء".

دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، ثم جاءت إلى القاهرة، واكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، قدّمت الكثير من الأعمال الناجحة في المسرح والسينما والتليفزيون، ومن أشهر أعمالها: "يارب ولد، النوم في العسل، الناس في كفر عسكر، بئر الخيانة، أخويا هايص وأنا لايص" وغيرها.

وفارقت عالمنا يوم السبت، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.

تابع تغطية خاصة لوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز (اضغط هنا)