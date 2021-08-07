بالصور: صدق أو لا تصدق.. قائد الحرس الملكي النرويجي ليس من البشر!

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 10:25 مساءً - منذ 11 دقيقة

قد لا يصدق عقل انسان أن قائد الحرس الملكي النرويجي ليس من البشر، بل طائر وبالتحديد بطريق! نعم انها حقيقة فمنذ عام 1987 عين “نيلس أولاف الثاني” في هذا المنصب بعد وفاة القائد “البطريق” السابق نيلس أولاف الأول الذي تقلد عمله في 1972.

وقد تم تسليم “نيلس أولاف الثاني” مهامه في إحتفال رسمي افتتحه الملك وحضره 130 من الحرس الملكي بعد أن أستعرضهم في الإحتفال، كما حصل نيلس أولاف الثاني سنة 2013 على رتبة فارس من قبل ملك النرويج بالإضافة إلى أنه كان موظفاً رسمياً في الجيش النرويجي.

وفي سنة 2016 قام قائد القوات النرويجية بزيارة استثنائية لحديقة حيوان إدنبرة (اسكتلندا)، لمنح رتبة عميد شرف في الجيش النرويجي لـ”نيلس أولاف الثاني” ، وسط أكثر من 50 جنديا يرتدون الزي الرسمي للحرس الملكي النرويجي في أثناء موكب في المتنزه الاسكتلندي.

مع العلم ان “الراحل نيلس أولاف الأول” انضم إلى حديقة حيوان إدنبرة عندما قدمت أسرة نرويجية مجموعة من البطاريق الملكية للحديقة في عام 1914، والتحق البطريق بصفوف الحرس الملكي النرويجي عام 1972 عندما جاءت قوات الحرس الملكي النرويجي لتقديم استعراض عسكري في إطار مهرجان “تاتو” السنوي للموسيقى العسكرية والذي يقام في قلعة إدنبرة، وسعى آنذاك ملازم بالحرس يدعى نيلز إنجيلين لتبني بطريق بحديقة الحيوان ليكون جالبا للحظ للحرس الملكي.