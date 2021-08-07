شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر ناعية الراحلة دلال عبد العزيز: حزينة عليها كأن أختي اللي توفيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة نهال عنبر، مسؤول الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلة، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، إثر تأثرها بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "إصابة دلال كانت في الرئة، الرئة كانت في حالة سيئة، وفي الفترة الأخيرة ساءت جدا، والأكسجين كان في تناقص، وهي كان لديها مقاومة شديدة، ولكن اختلت قواها في النهاية وقدر الله وما شاء فعل، أنا حزينة عليها كأن أختي توفيت".

وقال: "كنا دائما نتحدث معا في حالة تعرض أي فنان لأي موقف إنساني صعب، كانت إنسانة خيرة بصورة مش طبيعية، جدعة وصاحبة صحابها، حدث اتصال بيني وبين دنيا، الله يكون في عون البنات، تلقوا ضربتين متتاليتين، وأستاذ سمير الله يرحمه عندما كانت قدماه يؤلمانه، قبل الطلوع على خشبة المسرح، ولكن عند بدء العرض ينسى الألم".