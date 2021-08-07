فن ومشاهير

الشاب خالد وشاكوش يخطفان الأنظار فى حفل الساحل الشمالى.. فيديو وصور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/13
  • 2/13
  • 3/13
  • 4/13
  • 5/13
  • 6/13
  • 7/13
  • 8/13
  • 9/13
  • 10/13
  • 11/13
  • 12/13
  • 13/13

شكرا لقرائتكم خبر عن الشاب خالد وشاكوش يخطفان الأنظار فى حفل الساحل الشمالى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم الجزائرى الشاب خالد، حفلا غنائيا كبيرا في الساحل الشمالى ضمن حفلات موسم الصيف، والذى رفع شعار كامل العدد وسط هتاف كبير من جمهوره أثناء صعوده على المسرح، كما شاركه في الحفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش الذى أشعل الحفل بأغانيه، بالإضافة إلى فريق عكاشة باند .

الشاب خالد2
 
الشاب خالد3
 
الشاب خالد
 
حفل الشاب خالد6
 
حفل اشلاب خالد5
 
حفل الشاب خالد فى الساحال
 
حفل الشاب خالد وحسن شاكوش
 
حفل الشاب خالد وشاكوش
 
حفل الشاب خالد
 
حفل الشاب خالد2
 
حفل الشاب خالد3
 
حفل الشاب خالد4
 

ويأتى حفل الشاب خالد بعد غيابه لفترة طويلة عن المشاركة في الحفلات، حيث كانت آخر حفلاته بمصرعام 2018 .

وطرح الشاب خالد خلال الفترة الماضية كليب أغنية "جميلتى بيروت"، من إخراج إيلى بربرى، وألحان محمد يحيى، تضامنًا ودعمًا للشعب اللبنانى بعد أحداث انفجار العاصمة اللبنانية بيروت.

فى سياق مختلف، تخطت أغنية "حبيبتى" التى طرحها المطرب حسن شاكوش بمشاركة الفنانة ياسمين رئيس  حاجز 20 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب وهى من كلمات محمد غباشي ومصطفي الجن، وألحان حسن شاكوش، وتوزيع ومكس وماستر إسلام ساسو وإخراج هادى الباجورى.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا