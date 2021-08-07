شكرا لقرائتكم خبر عن الشاب خالد وشاكوش يخطفان الأنظار فى حفل الساحل الشمالى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم الجزائرى الشاب خالد، حفلا غنائيا كبيرا في الساحل الشمالى ضمن حفلات موسم الصيف، والذى رفع شعار كامل العدد وسط هتاف كبير من جمهوره أثناء صعوده على المسرح، كما شاركه في الحفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش الذى أشعل الحفل بأغانيه، بالإضافة إلى فريق عكاشة باند .

















































ويأتى حفل الشاب خالد بعد غيابه لفترة طويلة عن المشاركة في الحفلات، حيث كانت آخر حفلاته بمصرعام 2018 .

وطرح الشاب خالد خلال الفترة الماضية كليب أغنية "جميلتى بيروت"، من إخراج إيلى بربرى، وألحان محمد يحيى، تضامنًا ودعمًا للشعب اللبنانى بعد أحداث انفجار العاصمة اللبنانية بيروت.

فى سياق مختلف، تخطت أغنية "حبيبتى" التى طرحها المطرب حسن شاكوش بمشاركة الفنانة ياسمين رئيس حاجز 20 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب وهى من كلمات محمد غباشي ومصطفي الجن، وألحان حسن شاكوش، وتوزيع ومكس وماستر إسلام ساسو وإخراج هادى الباجورى.