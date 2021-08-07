عقد قران رحمة رياض وألكسندر علوم

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"الخليج 365": احتفلت المغنية العراقية ​رحمة رياض​ بعقد قرانها على الممثل العراقي ​ألكسندر علوم​ بحضور الأهل والأصدقاء.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من المناسبة السعيدة وبدا الثنائي في غاية السعادة.

واختارت رياض ان ترتدي فستان بيج طويل ضيق، وزينت شعرها بتاج من الورود، في إطلالة أنيقة وبسيطة.

ولفت خاتمها الماسي الانظار وتحول الى حديث المتابعين الذين اشاروا الى انه يقدّر بآلاف الدولارات لان الحجرة الماسية في وسطه كبيرة.

وكانا قد أعلنا عن خطوبتهما قبل أسابيع عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي بعد علاقة حب استمرت لعدة سنوات.