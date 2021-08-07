كاظم الساهر في مرمى النار بسبب "خليجي 25"

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"الخليج 365" من بيروت: تعرّض النجم العراقي كاظم الساهر لانتقادات لاذعة بعد انتشار معلومات غير دقيقة عن "رفضه المشاركة في حفل إفتتاح دورة خليجي 25 في البصرة، حرصاً على أمنه وخشيةً من التعرّض للتهديدات".

وأدّت الإشاعة الى غضب من الفنان العراقي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مما دفع بوزارة الشباب والرياضة العراقية لإصدار بيان نفت فيه الأخبار المتداولة حول اعتذار الساهر عن عدم إحياء حفل افتتاح بطولة كرة القدم “خليجي 25” في محافظة البصرة نهاية عام 2021 الحالي.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة موفّق عبدالوهاب في البيان الصحافي أن "ما تناقلته بعض الوكالات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتذار الفنان كاظم الساهر عن الحضور إلى البصرة لإحياء حفل افتتاح بطولة “خليجي 25″ نهاية العام الحالي لا صحة له".

وأضاف: "لم يصلنا أي رد من الفنان الكبير كاظم الساهر الذي وجّهت له دعوة شرفية موسومة بتوقيع وزير الشباب والرياضة لحضور حفل الافتتاح ولقاء الجماهير العراقية في مناسبة رياضية عزيزة على قلوب العراقيين ودول الخليج العربي".

وأكّد: أنّ "الحديث عن أي مستجدات بشأن حفل الافتتاح سابق لأوانه، بحكم الفاصل الزمني الذي يبعدنا عن موعد البطولة، كما أن ربط أي أخبار غير حقيقية عن البطولة يُعدّ إضراراً بسمعة الوطن ومكانته الرياضية التي نطمح جميعاً أن تكون عند حُسن ظن الجميع ونقل صورة مشرّفة عن تحضيراتنا ومنشآتنا الرياضية وليس العكس".

ودعا المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة العراقية، وسائل الإعلام إلى عدم التعامل مع أي معلومة تُثار هنا وهناك عبر أثير مواقع التواصل الاجتماعي والتعاطي معها، وأن يكون الاعتماد على الخبر من مصدره المخوّل فقط.