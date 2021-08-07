شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد ينتهى من تسجيل أغنية "ابن الأصل" ويطرحها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويطرح المطرب محمد رشاد أغنية جديدة تحمل اسم "إبن الأصل" وهي من كلمات وألحان محمد قاسم، ومن توزيع عمرو صلاح، وهندسة صوت وميكس بيشوي مجدي، وصورها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب.

وتدور أحداث الأغنية في قالب اجتماعى بعيدًا عن الرومانسية والدراما، فتحكي عن الشخص الذي تربى على عادات وقيم وأصول، ولكنه يقابل من قبل الآخرين بقلة أصل أو عدم تقدير.





وطرح مؤخرًا المطرب محمد رشاد أحدث أغانيه التى تحمل اسم "أنا مش شمتان" على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات كوثر حجازي وألحان محمد النادى وتوزيع طارق عبد الجابر وإشراف سيكا سمير، وتأتى هذه الأغنية السينجل بعد غيابه عن الساحة الغنائية منذ فترة، حيث كانت آخر أغانيه التى قدمها تحمل اسم "فى غيابه تمام" من ألحان حسن سراج وتوزيع أسامة عبد الهادى وكلمات هشام عبد الحليم.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا مش شمتان لكن من حقى أفرح إنك زعلان، أول ما ندمت عرفت إنك زينا إنسان".

الفنان محمد رشاد كانت له تجربة وحيدة في عالم التمثيل، حيث إنه شارك في مسلسل "ليالينا 80"، حينما جسد دور مطرب شعبى من حارة بسيطة، كان يحلم أن يكون مطربا مشهورا، وفى تصريحات سابقة قال عن هذه الشخصية إنها تشبهه فى قصة كفاحها، وعقب رشاد قائلا: "تجربة التمثيل بالنسبة لى مهمة جدا، وخطوة لا بد منها للمطرب، فأنا أرى أن التمثيل مكمل لمشوار المطرب ويرتقى به لمستوى أعلى".