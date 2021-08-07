شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تنعى دلال عبد العزيز: رحلت الصديقة الغالية والست الجدعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة إلهام شاهين، على تقديم واجب العزاء في النجمة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، التي غادرت عالمنا اليوم، بعد تدهور حالتها الصحية، ونشرت صورة للراحلة عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت "رحلت الصديقة الغالية والست الجدعة وأطيب إنسانة، الفنانة الجميلة دلال عبد العزيز، صداقة طويلة وعشرة عمر حلوة، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة بإذن الله يارب، ويصبر بناتها دنيا وإيمي الغاليين أولاد الغاليين جدًا جدًا جدًا على قلبي، الله يرحم سمير ودلال".



نعى الهام شاهين

وسبق وأعلن الإعلامى رامى رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم وابنة الفنانة الراحلة، وفاة الفنان دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وفى السياق ذاته، أكد الفنان حسن الرداد زوج إيمى سمير غانم، ما أعلنه رامى رضوان قبل قليل بشأن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: "أطيب خلق الله عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة".

كان الفنان الراحل سمير غانم قد رحل عن عالمنا قبل أسابيع متأثرا بتداعيات الإصابة، بينما كابدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسى والرئة.

ولدت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في قرية فرغان إحدى قرى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وهي حاصلة على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق وحاصلة بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت علي دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.