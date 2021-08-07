شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز قدمت أعمالاً مسرحية حفرت فى ذاكرة المسرح المصرى والعربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحزن والأسى تسيطر على الجمهور المصرى والعربى عقب سماع خبر رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التى أثرت الفن بأعمال قيمة وهادفة فخلال أربعين عامًا قدمت أعمالاً راقية وكانت إطلالتها تبعث الطاقة الإيجابية ولعل انطلاقتها الفنية جاءت من خلال خشبة المسرح حيث تعتبر مسرحية "أهلا يادكتور" أول بطولة مسرحية لها عندما كان يبحث سمير غانم عن بطلة أمامه ورشحها له صديقه چورچ سيدهم.

مسرحية أهلا يادكتور كانت بطولة كل من سمير غانم، جورج سيدهم، إيفا، إبراهيم نصر، مجدى كامل، رجاء أمين، محمود الزهيري، فوزى منصور، وهى مسرحية كوميدية عرضت للمره الأولى عام ١٩٨١، وكانت تنتقد وبشكل مباشر انحدار القيم لدى مجتمعات الدول النامية و خصوصا لدى الطبقة المثقفة و تتخذ من التحول الكبير في اخلاقيات ممتهني الطب مثالا. فتعرض عدة مظاهر: استغلال الدكاترة لحاجة الناس بتعقيد الحالة الصحية لرفع قيمة الاستشارة، ارتشاء ممرضي العيادات الخاصة و تحكمهم بالمواعيد و انعدام اخلاقياتهم في التعامل مع المرضى، المحسوبية في الابتعاث للمؤتمرات العلمية، انعدام التاهيل و التجهيز المبدئي للمراكز الطبية في الأرياف و الرقابة إلى جانب الكثير من المظاهر الاجتماعية التي اثرت الكوميديا.

كذلك قدمت دلال عبد العزيز مسرحية " فخ السعاده الزوجية " بطولة كلا من ليلي طاهر ، سمير غانم ، ليلي فهمى ، ابراهيم قدرى وتدور أحداث المسرحية حول زوج وزوجته حيث يدخل فى قلب الزوجة الغيرة والشك من زوجها فيحدث بينهم مشاكل فيكذب على زوجته ويدعي على صاحبه انه قتل زوجته ودخل المستشفى الامراض العقلية بسبب الغيرة حتى تخاف وتجعل حياته سعيده بدون غيرة وشك مما يؤدي ذلك للعديد من المواقف المتناقضة والمضحكة.

ومن أنجح المسرحيات التى قدمتها أيضا مسرحية " هالة حبيبتى " من بطولة فؤاد المهندس وسناء يونس ، و رانيا عاطف ، سامى سرحان ، هند حسنى ، سلوى بدر ، إيمان ، ناهد جبر ، وتدور أحداثها حول هالة الطفلة اليتيمة، التى يستضيفها ملياردير في قصره، لتنجو من ملجأ الأيتام الذي تعاني فيه هى وسائر الأطفال من ظلم المُشرِفة، ومن ثَم تنجح هالة في ملء فراغ حياة الملياردير وفرض إرادتها عليه ببراءتها الآسرة، بل وتنجح في توجيه قلبه لسكرتيرته التي تحبه حتى يبادلها ذلك الحُب.

وقدمت كذلك مسرحية " أخويا هايص وأنا لايص " بطولة رفيق رحلتها سمير غانم ، وإيفا ، رشوان توفيق ، محمد التاجى ، رجاء امين ، مجدى فكرى ، عادل أنور ، واخراج حسن عبد السلام ، وتدور حول أمين توأم يفترقا ليشاء القدر في اختلاف حياة كل منهما عن الأخر، بينما يعيش أحدهما حياة الثراء والمتعة، يعيش الآخر حياة عصيبة وصعبة بسبب الفقر.

ومن مسرحياتها أيضا " حب فى التخشيبة " بطولة چورچ سيدهم وهشام عبد الحميد وفاروق نجيب ، ضياء المرغني ، فبالرغم من رحيلها إلا أنها ستظل موجوده من خلال أعمالا أستطاعت أن تخلد بها إسمها .