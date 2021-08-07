شكرا لقرائتكم خبر عن بتعمل خير لآخر وقت.. استمع إلى آخر رسالة صوتية للفنانة دلال عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز التي فارقت عالمنا اليوم معروفة بحبها لأعمال الخير ودائمًا تسارع في مساعدة المحتاجين وفى جبر الخواطر.

ومن بين المواقف الإنسانية للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز والتي لم يمهلها القدر لاستكمالها ما حدث عندما قامت الزميلة نهير عبد النبى بعمل قصة إنسانية مصورة بالفيديو عن ملكة الكرسى الطفلة نور وعمرها 11 عامًا، وهى من متحدى الإعاقة ومريضة بمرض نادر اسمه "الصلب المشقوق" يؤثر على الحركة ولكنها تهوى الغناء والاستعراض من على الكرسى المتحرك الخاص بها، كما أنها بطلة في السباحة، وفى الفيديو أشارت الطفلة الجميلة إلى أنها تعشق الفنانة دنيا سمير غانم وتتمنى أن تتلتقى بها.

وبمجرد أن رأت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز الفيديو الخاص بالطفلة نور تأثرت تأثرًا كبيرًا وأرسلت رسالة صوتية تؤكد فيها أنها ستخبر ابنتها دنيا لترتب لقاء يجمعها بالطفلة نور.

وقالت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز في رسالتها الصوتية التي أرسلتها قبل مرضها واحتجازها بالمستشفى مباشرة: "هاقول لدنيا، ودنيا لو شافت الفيديو ده هتتقطع لأنها بتحب الأطفال بصفة عامة، وبالذات من هم في مثل ظروف نور"

وتابعت الفنانة الراحلة: "ربنا يشفى نور ويقوى أمها على تربيتها، هي دنيا بتصور لكن هخليها تحدد يوم، ونخللى نور تجيلها التصوير ونعملها مفاجأة حلوة ويوم جميل علشان نسعدها".

ولكن لم يمهل القدر الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز ومرضت ودخلت المستشفى بعد هذه الرسالة التي تؤكد حرصها الشديد على جبر الخواطر وحثها لبناتها وأسرتها على فعل الخير دائمًا، رحم الله الفنانة الكبيرة وجعل أعمالها الجميلة في ميزان حسناتها.