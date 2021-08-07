شكرا لقرائتكم خبر عن العسيلى وروبى يتألقان فى ليلة استثنائية بالعلمين الجديدة بأجمل أغنياتهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجمان محمود العسيلى وروبي، ليلة استثنائية خلال حفل غنائى أقيم بمدينة العلمين الجديدة وسط حضور عدد كبير من الجمهور الذى تفاعل مع أغنياتهم التي قدماها.

وكانت أولى فقرات الحفل النجم محمود العسيلي، وقدم عدد كبير من أغنياته الشهيرة التي تراقص عليها الجمهور، ثم صعدت النجمة روبى، وقدمت باقة من أغنياته القديمة مثل "ليه بيدارى كده"، ثم قدمت عدد من أغنياته من البومها الجديد "حتة تانية".

وطرح المطرب محمود العسيلى أحدث أغنياته التي تحمل اسم "على خدك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلى، توزيع على فتح الله، والكليب من إخراج رونا العريان.

وطرحت روبي أغنية "أمك وأبوك"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، والأغنية هى أولى أغاني "الميني ألبوم" الجديد "على سهوة" الذى تطرحه في صيف 2021 ويضم 5 أغاني.