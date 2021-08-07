شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد نبيلة السيد.. بساطة أدائها مفتاح دخولها لقلوب الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم السبت الموافق 7 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نبيلة السيد، التى تعد من الفنانات الكوميديات والتى استطاعت أن تترك بصمة واضحة من خلال أعمالها فى قلوب محبيها، ولعل بساطة أدائها كانت مفتاح دخولها لقلوب الجمهور، وخلال مشوارها الفنى نجد أن السينما على الآخر قد حبستها فى أدوار معينة مثل الخادمة والزوجة والأم.

بدأت نبيلة السيد مشوارها الفنى كمغنية، فقد دفعها والدها الذى كان يعمل متعهدًا للأفراح ولديه مكان لبيع الآلات الموسيقية بأن تنزل للأفراح وتغنى حتى تساعد عائلتها، ولكن كان الحظ حليفها عندما رأها والد أحد أصدقائها وكان يبحث عن وجوه جديده لفيلم سينمائى ووقع الاختيار عليها، ومن ثم عملت مع نجيب الريحانى الذى حبته وكان سببًا فى حبها للتمثيل بشكل كبير.

وفى مسرحية العيال كبرت التى نجحت نجاحا ساحقا كانت نبيلة السيد هى من تقوم بدور الأم بدلاً من كريمة مختار ولكنها اعتذرت قبل التصوير لظروف ما ما جعلهم يعطون الدور لكريمة مختار والذى يعد من أهم أدوارها وأحدث نقله فى حياتها الفنية، وقدمت نبيلة السيد أعمالاً كثيرة مع الراحل محمد رضا حتى أنهم كونوا ثنائيًا ممتعًا، وأصيبت بالسرطان فى نهاية حياتها ولكنها أبت أن تستسلم وظلت تعمل فى الفن إلى أن توفاها الله.

من أهم أعمالها السينمائية، القطار، الزواج والصيف، النشالات الفاتينات، قضية عم أحمد، إلى من يهمه الأمر، فوزية البورجوازية، جنون الشباب، شقة مفروشة، أبى فوق الشجرة، ومن المسلسلات أيضًا الكاتب جوده، غوايش، حكايات هو وهى، أهلا أهلا بالسكان، أخو البنات.