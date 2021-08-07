"أشوف وشك بخير يا حبيبي".. آخر مشهد في مشوار دلال عبد العزيز (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"الله.. الله.. ما شاء الله.. الله أكبر".. بتلك الكلمات قدّمت الفنانة دلال عبد العزيز أخر مشاهدها بمسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عرض رمضان الماضي قبل رحيلها اليوم عن عالمنا عن عمر يناهز 61 عاما.

المفارقة أن الفنانة دلال عبد العزيز التي توفيت صباح اليوم بعد صراع مع الإصابة بفيروس كورونا، كان أخر مشاهدها على الشاشة في المسلسل هو مشهد وفاتها، وتحديدا في الحلقة الثامنة عشرة.

وظهرت "دلال عبد العزيز - عطية" وهي ترتدي الملابس البيضاء وتودع ابنها "سرية- عمرو سعد"، وتقول له في هدوء وثبات "أشوف وشك بخير يا حبيبي"، وتطلب منه الخروج حتى يكون موتها في هدوء، وهي تردد رسالتها الأخيرة: "الله.. الله.. الله.. ما شاء الله.. ما شاء الله.. الله أكبر".

وأعلن الفنان حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم، وفاة حماته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض، إذ قضت أكثر من 100 يوم في المستشفى، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق. توفيت الى رحمة الله- تعالى- حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي، ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة".

وتابع "عايز أقولك إنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة".

مسلسل ملوك الجدعنة بطولة عمرو سعد ورانيا يوسف ومصطفى شعبان وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز وعمرو عبد الجليل وإخراج أحمد خالد موسى.



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