20 معلومة عن دلال عبد العزيز.. فريد شوقي سبب زواجها من سمير غانم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

فارقت عالمنا اليوم السبت، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 61 عاما.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عنها:

- دلال من مواليد 17 يناير 1960 بمحافظة الشرقية.

- تخرجت في كلية الزراعة من جامعة الزقازيق.

- ذهبت بعدها إلى القاهرة، وفي العاصمة اكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش.

- الدمرداش قدّمها في أول أدوارها بمسلسل "بنت الأيام" مع زوجته النجمة كريمة مختار والنجم محمود مرسي عام 1977.

- عملت بعدها مع ثلاثي أضواء المسرح في مسرحية "أهلاً يا دكتور" عام 1980.

- "أهلاً يا دكتور" كانت بداية تعرف الجمهور عليها، وأيضا كانت بداية معرفتها بحبيب عمرها سمير غانم.

- وفقا للثنائي، فإن دلال أحبت وطاردت سمير غانم طوال 4 سنوات حتى تزوجا عام 1984 رغم فارق العمر بينهما.

- ووفقا للثنائي، وافق سمير غانم على الزواج منها بعدما أقنعه بذلك الفنان الكبير فريد شوقي خلال عملهم معا في فيلم "يارب ولد" عام 1984.

- ووافقت دلال عبد العزيز أن تكون الزوجة الثالثة لسمير غانم، إذ سبقها زواجه من صومالية لمدة شهرين، ومصرية كانت صديقة مقربة منه.

- سمير غانم ودلال عبد العزيز أنجبا في العام التالي من الزواج مباشرة ابنتهما الكبرى "دنيا" في 1 يناير 1985، وبعد عامين أنجبا الابنة الثانية "إيمي" في 31 مارس 1987.

- قدّمت دلال عبد العزيز الكثير من الأعمال ما بين المسرح والسينما والتليفزيون، ومن أبرزها أفلام: "حادي بادي، المخبر، الانتقام، آسف على الإزعاج، يارب ولد"، ومسلسلات: "الناس في كفر عسكر، فلانتينو، سابع جار" وغيرها.

- شهد العام 2021 أخر أعمال دلال عبد العزيز السينمائية وهو فيلم "أعز الولد" مع صديقة عمرها ميرفت أمين.

- كما قدّمت في رمضان 2021 أخر أدوارها على الشاشة من خلال مسلسل "ملوك الجدعنة" والذي شهد أيضا وفاتها خلال العمل.

- وبعيدًا عن الفن حصلت دلال عبد العزيز على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة.

- كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة.

- بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

- وأخر لقاء تليفزيوني جمع دلال بزوجها سمير غانم في برنامج "سهرانين" مع أمير كرارة أبريل 2019.

- وأصيبت دلال عبد العزيز بكورونا في رمضان الماضي، وأعلن الخبر زوج ابنتها "دنيا" الإعلامي رامي رضوان يوم 30 أبريل الماضي.

- قضت دلال عبد العزيز نحو 100 يوم في المستشفى قبل أن تفارق عالمنا.

- وفارقت دلال عالمنا وهي لا تعلم بخبر وفاة زوجها سمير غانم يوم 20 مايو الماضي، حسبما كتب الفنان حسن الرداد في إعلانه خبر وفاتها: "عايز أقولك إنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة".

وتركت دلال عبد العزيز من خلفها إرثا فنيا كبيرا وسيرة عطرة يتذكرها بها الجمهور.