إيرادات الجمعة.. "الإنس والنمس" الأول و"العارف" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 5 أفلام، هي: "أحمد نوتردام"، "العارف- عودة يونس"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، و"مش أنا"، "النمس والإنس"، وحققت الأفلام الخمسة مجتمعة أمس الجمعة 6 أغسطس إيرادا بلغ 5 ملايين و900 ألف و359 جنيها، موزعة على النحو التالي..

الإنس والنمس

احتل صدارة شباك التذاكر فيلم "الإنس والنمس"، محققًا 3 ملايين و914 ألفًا و833 جنيهًا.

الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ.

العارف

جاء فيلم "العارف- عودة يونس" في المركز الثاني، بعد تحقيقه إيراد قُدر بمليون و152 ألفا و454 جنيها.

"العارف" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، ركين سعد.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحصل على المركز الثالث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، محققًا 477 ألفًا و651 جنيها.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

مش أنا

في المركز الرابع يأتي فيلم "مش أنا"، وبلغت إيراداته أمس 348 ألفا و368 جنيها.

"مش أنا" تأليف تامر حسني، إخراج سارة توفيق، بطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني.

أحمد نوتردام

حصل على المركز الخامس فيلم "أحمد نوتردام"، بعد تحقيقه 7 آلاف و53 جنيها.

"أحمد نوتردام" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.