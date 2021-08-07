دوقة كامبريدج تعرض صوراً للناجين من الهولوكوست في معرض متحف الحرب الإمبراطوري الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 أغسطس 2021 07:47 مساءً - بصفتها راعٍ للجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي، التقطت عدسة دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" سلسلة من الصور لاثنين من الناجين من أكبر إبادة جماعية والمعروفة باسم "الهولوكوست" وعائلاتهما حيث يمكن للجمهور الآن مشاهدة هذه الصور في معرض جديد في متحف الحرب الإمبراطوري بلندن، وفقًا لما جاء بموقع "Royal central".



معرض الأجيال

إحدى صور المعرض- الصورة من حساب دوق ودوقة كامبريدج على إنستغرام



افتُتح المعرض الذي يحمل اسم "الأجيال: صور الناجين من المحرقة" في 6 أغسطس في المتحف، ويضم أكثر من 50 صورة معاصرة - التقطتها دوقة كامبريدج - لـ"ستيفن فرانك" و"إيفون بيرنشتاين" ، وكلاهما من الناجين من الهولوكوست، إلى جانب أحفادهما.



تعاطف "كيت" مع الناجين



قالت "كيت": "إن الفظائع المروعة للهولوكوست، التي سببها أكثر شر لا يمكن تصوره، ستبقى ثقيلة في قلوبنا إلى الأبد. ومع ذلك، في كثير من الأحيان يزدهر أبرز الناس من خلال أكثر المحن التي لا يمكن تصورها. على الرغم من الصدمة التي لا تُصدق في بداية حياتهما، فإن "إيفون بيرنشتاين" و"ستيفن فرانك" هما من أكثر الأشخاص تأكيدًا على الحياة الذين تشرفت بلقائهم."

وفقًا لمتحف الحرب الإمبراطوري: "من خلال سلسلة من الصور الشخصية والعائلية، تقدم الصور في هذا المعرض مجموعة من الناجين الذين جعلوا المملكة المتحدة موطنهم بعد البدايات التي تميزت بخسارة وصدمة لا يمكن تصورها. بينما توفر مساحة لتذكر قصصهم ومشاركتها، فإن هذه الصور هي احتفال بالحياة الغنية التي عاشوها والإرث الخاص الذي سيحمله أطفالهم وأحفادهم في المستقبل."



المصورون المشاركون في المعرض

إفتتاح المعرض- الصورة من حساب دوق ودوقة كامبريدج على إنستغرام



إلى جانب صور دوقة كامبريدج، يمكن لزوار المتحف مشاهدة أعمال المصورين "فريديريك أراندا"، "سيان بونيل"، "جيليان إديلشتاين"، "آرثر إدواردز"، "آنا فوكس"، "جوي غريغوري"، "جين هيلتون"، "توم هانتر"، "كارين كنور"، "كارولين مينديلسون"، "سيمون روبرتس"، "ميشيل سانك" و"هانا ستاركي"، وهم جميعًا أعضاء وزملاء في الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي.

جدير بالذكر أن المعرض يقام بالشراكة مع الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي وصندوق يوم ذكرى الهولوكوست. وقد تأجل لمدة عام بسبب أزمة الصحة العالمية حيث كان من المفترض إفتتاحه في الأصل في عام 2020 للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الإبادة أوشفيتز بيركيناو.

المعرض مجاني مع دخول عام إلى المتحف وسيستمر حتى 7 يناير 2022.

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