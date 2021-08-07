كيت بوسورث تعلن انفصالها عن زوجها مايكل بولش

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 أغسطس 2021 07:47 مساءً - أعلنت النجمة الأمريكية "كيت بوسورث" نهاية زواجها من المخرج "مايكل بولش" بعد عشر سنوات معًا منهم ثمانية أعوم من الزواج، بينما أعربت في الوقت نفسه عن الامتنان العميق للحب الذي تقاسماه.



التطلع إلى ما بعد الإنفصال

كيت بوسورث ومايكل بولش- الصورة من موقع Page 6



كتبت الممثلة رسالة مطولة على إنستغرام نشرها موقع "Vanity Fair" إلى جانب صورة بالأبيض والأسود لهما، كشفت أنه بينما انتهى زواجهما، إلا أنهما لا يزالان يحترمان بعضهما البعض ويتطلعان إلى هذا الجديد: "الفصل في علاقتهما".

وتابعت "بوسورث": "البداية غالبًا ما تكون أفضل جزء في الحب. وبطبيعتها نخشى النهاية، أن تخسر ما لديك لأنك حصلت على ما تريد. على مدار السنوات العشر الماضية، اخترت أنا و"مايكل" الحب في كل مرة. نحن نمسك أيدينا بإحكام اليوم كما كنا متشابكين الأصابع في يوم زفافنا. تنظر أعيننا بعمق أكثر إلى بعضها البعض، بشجاعة أكبر الآن. في عملية التخلي، توصلنا إلى الاعتراف بأن حبنا لن ينتهي أبدًا. الاتصال لا يختفي ببساطة. الحب يتعمق والقلب يتوسع."

وفيما يتعلق بما يخبئه المستقبل، اختتمت "بوسورث" قائلة: "نحن نعلم أن مكالمات الساعة الرابعة صباحًا قادمة. سيتم تبادل الأغاني لإيصال ما يمكن أن تفعله الأغاني فقط. نضحك عندما نخطط للفيلم التالي معًا ونحن متحمسون لمشاركة أحدث تعاون بيننا. نعتقد أن أكثر قصص الحب ملحمية هي تلك التي تتجاوز التوقعات. أعظم شرف لنا هو تجربة الحب مثل هذا، والاستمرار في الإعجاب بجمال تطور الحب. ماذا يحدث عندما نصل إلى نهاية شيء ما وندرك ... نحن في البداية فقط. هذا هو الحب. وسوف نعيش ذلك."



تفاعل الأصدقاء



وفيما يتعلق بهذا القرار، ترك أصدقاء "بوسورث" المشهورون في التعليقات حول كيفية تعامل الأصدقاء السابقين الودودين مع إنفصالهم، علقت "إليزابيث تشامبرز"، التي انفصلت مؤخرًا عن الممثل "أرمي هامر": "أرسل لكما الكثير من الحب والقوة."

كتبت "ريتا ويلسون": "رسالة مكتوبة بشكل جميل. أتمنى لكما التوفيق في المضي قدمًا."



لقاء الزوجين

كيت بوسورث- الصورة من حسابها على إنستغرام



التقت "بوسورث" و"بولش" لأول مرة في الدراما Big Sur التي جمعتهما عام 2011 حيث كان يقوم "بولش" بإخراجه. تزوجا بعد عامين فقط في أغسطس 2013 في حفل في الهواء الطلق أقيم بمونتانا في مراسم اقتصرت على أسرتي العروسين والأصدقاء المقربين.

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