البرازيل تتوج بذهبية كرة القدم في أولمبياد طوكيو

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 07:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

تمكن المنتخب البرازيلي، من التتويج بطل لأولمبياد طوكيو 2020، ليقتنص الميدالية الذهبية، بعد فوزه على نظيره الإسباني (2-1)، في المباراة التي جمعت المنتخبين، يوم السبت، على ملعب يوكوهاما، في نهائي البطولة.

وتقدم المنتخب البرازيلي عن طريق ماثيوس كونها في الدقيقة 46 من الشوط الأول، وتعادل ميكيل أويارزابال لإسبانيا في الدقيقة 61، لينتهي الشوطان الأساسيان للمباراة بالتعادل ويلجأ الفريقان لأشواط إضافية، سجل خلالها مالكوم دي أوليفيرا هدف التقدم للبرازيل في الدقيقة 108.

وتأهل منتخب البرازيل للمباراة النهائية في أولمبياد طوكيو بعد الفوز على المكسيك بركلات الترجيح 4-1 في نفس الدور، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وصعد منتخب البرازيل لنهائي الأولمبياد للمرة الخامسة في تاريخه، حيث نجح في الفوز بالميدالية الذهبية مرة واحدة في المرات الأربع السابقة، وكان ذلك في النسخة الماضية عام 2016، فيما خسر المباراة النهائية 3 مرات في دورات 1984، 1988، و2012، حيث اكتفى بالحصول على الميدالية الفضية.

بينما حجز منتخب إسبانيا مقعده في النهائي بعد الفوز على اليابان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في الدور نصف النهائي، حيث أحرز نجم ريال مدريد ماركو أسينسيو هدف الفوز القاتل.

ونجح المنتخب الإسباني في الفوز بالميدالية الذهبية مرة واحدة طوال تاريخه، وذلك في دورة 1992 على حساب بولندا، فيما خسر المباراة النهائية مرتين عامي 1920 و2000.

ويعد المنتخب البرازيلي حامل اللقب في الأولمبياد، بعد أن توج بالميدالية الذهبية في أولمبياد ري دي جانيرو الأخيرة 2016، بالفوز على المنتخب الألماني في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

يذكر أن المنتخب المكسيكي توج بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو عقب فوزه على نظيره الياباني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت بينهما، يوم الجمعة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.