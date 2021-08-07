لهذا السبب.. يسرا تعتذر عن حضور جنازة دلال عبد العزيز

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 07:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - أغسطس - 2021 7:05 مساءً

قالت الفنانة يسرا، إنها لن تستطيع حضور جنازة الفنانة دلال عبد العزيز، التي توفيت اليوم السبت، ومن المقرر لها أن تؤدى صلاة الجنازة عليها غدا الأحد في مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وكتبت الفنانة يسرا عبر صفحتها الشخصية على الانستغرام رسالة مؤثرة عن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز قائلة: “لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار.. خبر وفاتك وجعني أوي.. حبيبتي و حبيبة الكل .. الست صاحبة صحابها الجدعة بنت الأصول.. الأم و الزوجة و السند لكل اللي حوليها الطيبة المفيش زيها.. يصعب عليا فراقك”.

وأضافت يسرا: “إني ماكنش في مصر عشان أودعك.. مفيش كلام هيوفيكي حقك يا غالية على قلوبنا كنتي نعمة الأخت و الأم و الصاحبة.. وجودك في حياتنا كان سند.. ربنا يصبرنا على فراقك و يربط على قلب بناتك فراقك انتِ”.

والجدير بالذكر أن كتب الإعلامي رامي رضوان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بوست عن موعد جنازة الفنانة دلال عبد العزيز، حماته، “لا أراكم الله مكروه في عزيز.. صلاة الجنازة غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس.. والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.. نسألكم الفاتحة والدعاء”.

وكان قد كتب رامي رضوان بوست عبر صفحته الشخصية يدون فيه “أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، انا لله وانا إليه راجعون، ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما”.

كما كتب حسن الرداد: “والله ما قادر اكتب ولا مصدق، وتوفيت الى رحمة الله تعالى حماتى و أمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك و يرحمك و يجمعنا مع بعض فى الاخرة ، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه ،هتوحشينا قوى يا أمى،ربنا يجمعنا مع بعض فى الاخرة”.