اول تعليق من ايمي ودنيا سمير غانم بعد وفاة والدتهما دلال عبد العزيز

كتب امير فتحي في السبت 7 أغسطس 2021 07:03 مساءً - نشرت كل من الفنانتين المصريتين إيمي ودنيا سمير غانم صورة لوالديهما عبر حسابهما على احد مواقع التواصل الاجتماعي في أول تعليق لهما بعد وفاة والدتهما الفنانة دلال عبد العزيز اليوم السبت بعد صراع مع المرض استمر لأشهر.

وكتبت إيمي تعقيبا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام بالقول: “رب ارحمهما كما ربياني صغيرا”.

وتلقت إيمي ودنيا التعازي من متابعيهما ومن النجوم داعين لهما بالرحمة والمغفرة ولها ولشقيقتها دنيا بالصبر.

وتوفيت دلال عبد العزيز عن عمر يناهز 61 عاما متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وتقام صلاة الجنازة غدا الأحد، عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، و العزاء سيكون في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.

يذكر أن دلال عبد العزيز أصيبت بفيروس كورونا منتصف شهر أبريل الماضي، وتم نقلها إلى المستشفى بعد أسبوعين، حيث تلقت العلاج، بسبب تأثر رئتها وعدم استعادتها قدرتها على التنفس بشكل طبيعي.