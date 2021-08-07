هكذا نعى عادل امام الراحلة دلال عبد العزيز

كتب امير فتحي في السبت 7 أغسطس 2021 07:03 مساءً - حرص الفنان الكبير عادل امام على نعي الفنانة دلال عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا اليوم السبت بعد صراع مع المرض منذ اصابتها بفيروس كورونا قبل عدة أشهر.
ونشر عادل امام صورة جمعته بالراحلة بالدلال عبدالعزيز حيث كان يتوسطهم ابنه المخرج رامي امام.
وعلق عادل امام على الصورة كاتبا: “البقاء لله الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز .. ربنا يرحمها و يغفرلها و يدخلها فسيح جناته و يصبر بناتها و اهلها”.
يذكر ان دلال عبدالعزيز كانت قد شاركت مع عادل امام في مسلسل “فلانتينو” الذي تم عرضه في رمضان 2020 وأخرجه ابنه رامي امام.
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