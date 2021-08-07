أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد وفاة والدتها دلال عبدالعزيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في أول تعليق لها بعد وفاة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة لوالديها.

جاء ذلك عبر حساب إيمي سمير غانم الشخصي على تطبيق "أنستقرام"، حيث أرفقت الصورة بتعليق قائلة: "رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".

ففي 30 أبريل 2021، أصيبت دلال عبدالعزيز، وزوجها سمير غانم بفيروس كورونا ، وتم نقلهما للمستشفى، وتطورت حالة سمير غانم سريعًا، إذ تعطلت وظائف الكلى قبيل الوفاة.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين، مع كتبته "إيمي"، وجاءت التعليقات، محملة بالدعوات الطيبة لهذا الثنائي الفني الذي رحل عن عالمنا بشكل حزين.



ولم تستسلم "دلال" وقررت أن تتحدى الفيروس القاتل، وبعد حوالي 100 يوم انهارت مقاومتها، وهزمها فيروس كورونا، لتلحق بصديقتها المقربة، وحبيبها سمير غانم الذي وصفته كثيرًا بأنه مصدر بهجتها في الحياة.