دلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي.. صداقة دافئة ونهاية حزينة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جمعت أواصر الصداقة بين الفنانتين، رجاء الجداوي ودلال عبدالعزيز، التي غيبها الموت، السبت، عن عمر ناهز 61 عامًا.

الشيء اللافت في هذه العلاقة الإنسانية الرائعة، أن النجمتين غادرتا الحياة بنفس السيناريو، إذ وضع فيروس كورونا نهايتها الحزينة بعد أن أصاب جهازهما التنفسي بالفشل، وأغلق أمامهما نوافذ النجاة.

تشابهت دلال عبدالعزيز مع رفيقتها رجاء الجداوي في أمور عديدة غير المرض والنهاية الحزينة، منها النجاح في الوسط الفني وصناعة سجل حافل بالأعمال الرائعة في السينما والمسرح والتلفزيون.

كما اتفق الثنائي على أن الأناقة أمر ضروري وحتمي، لأن الفنانة قدوة ومثل تحرص الفتيات في المجتمعات العربية على الاقتداء بها.

واشتهر الثنائي الجميل أيضًا بـ"الإمساك بالسبحة" في أيامهما الأخيرة، والحرص على زيارة المرضى والتواجد في سرادقات العزاء، لإيمانهما بأن الواجب الإنساني يقتضي الوقوف والدعم لكل إنسان يمر بمحنة صعبة.





رجاء الجداوي

في 24 مايو 2020، أصيبت بفيروس كورونا، وذلك بعد الانتهاء من تصوير آخر أعمالها وهو مسلسل" لعبة النسيان" بطولة دينا الشربيني، وعلى إثر ذلك تم حجزها في مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وبعد 43 يومًا من تلقي العلاج، فارقت الحياة.





دلال عبدالعزيز

في 30 أبريل 2021، أصيبت دلال عبدالعزيز، وزوجها سمير غانم بفيروس كورونا، وتم نقلهما للمستشفى، وتطورت حالة سمير غانم سريعًا، إذ تعطلت وظائف الكلى قبيل الوفاة.

ولم تستسلم "دلال" وقررت أن تتحدى الفيروس القاتل، وبعد حوالي 100 يوم انهارت مقاومتها، وهزمها فيروس كورونا، لتلحق بصديقتها المقربة، وحبيبها سمير غانم الذي وصفته كثيرًا بأنه مصدر بهجتها في الحياة.