شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى وشيرين والسقا وأحلام ولطيفة ينعون دلال عبد العزيز: خسرنا أيقونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر نعى الفنانة دلال عبد العزيز، من قبل نجوم الفن بعد وفاتها صباح اليوم السبت، حيث قالت المطربة شيرين عبد الوهاب، فى تدوينة عبر حسابها الشخصى على "تويتر"، "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. ربنا يرحمها و يصبر أهلها ومحبيها.. دنيا وإيمي، قلبي معاكوا".



شيرين عبد الوهاب

كما نعي الفنان أحمد السقا، الراحلة، دلال عبد العزيز، بكلمات بسيطة، حيث قال: "ربنا يرحمك برحمته ويصبر الأسرة يارب البقاء لله دلال عبد العزيز".



احمد السقا

أما الفنانة ليلي علوى، فنعت صديقتها الراحلة، وقالت: "إنا لله وانا اليه راجعون.. أنا النهاردة صاحية على خضة وحزن كبير أوي، وفاة صديقتي وحبيبتي وحبيبة الكل الفنانة دلال عبدالعزيزامبارح كنا في سيرتها كتير ودعينالها.. حقيقي جدعة جدًا مع كل زملائها وليها مواقف كتير معايا وقفت فيها جمبي، وقت وفاة والدتي ونجاح ابني ودعواتها الصادقة في مكالماتها.. ربنا يعين دنيا وإيمي ويقويهما ويصبرهما، اختبار صعب، قلبي معهما.. ربنا يخفف عنها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته.. البقاء لله".



ليلي علوي

كذلك المطربة لطيفة التونسية، نعت الفنانة الراحلة، وقالت: "رحم الله الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز أعزي نفسي وأعزي كل أهلها دنيا وإيمي وكل الوطن العربي في وفاة الفنانة الكبيرة العزيزة الحبيبة دلال عبدالعزيز".



لطيفة

كما علق المخرج رامي إمام، على خبر الوفاة، بنشر صور تجمعه مع الفنانة دلال عبد العزيز، وكتب فى تعليقه عليها، "مع السلامة يا ميس عفاف.. حتوحشينا أوى.. ربنا يرحمك و يغفرلك و يدخلك فسيح جناته.. خالص التعازي لـ دنيا وإيمي ورامي وحسن.. ربنا يصبركم".



رامي امام

ونعت المطربة احلام الشمسى، الراحلة دلال عبد العزيز، وقالت "إنا لله وانا اليه راجعونلله ما أخذ وله ما أعطى..خبر مؤلم وحزين يارب الهم دنيا وايمي وكل أحبابها الصبر والسلوان في فراقها، ربي أجبر قلوبهم جبرا تتعجب منه اهل السماء والأرض".



أحلام الشمسي

في حين، نشر الفنان عمرو يوسف، صورة تجمعه بالنجمة الراحلة دلال عبد العزيز، وعلق عليها، "البقاء والدوام لله وحده، رحيلك خبر حزين جدا علينا كلنا لأنك كنتي أم لينا قبل ما تكوني فنانة عظيمة، ربنا يرحمك ويرحم الفنان الكبير سمير غانم وجميع أمواتنا ويصبر دنيا وإيمي ويقويهم على تعدي المحنة والاختبار الصعب ده".



عمرو يوسف

ونعت الفنانة صبا مبارك، الراحلة دلال عبد العزيز، وقالت "خبر قاسي و مؤلم جدا ، الفنانة العظيمة و الام و الزوجة و الايقونة.. خسرناها كلنا ، و مهما قلنا مش هنعرف نتخيل قسوة الموقف على بناتها و عيلتها… مش عارفة يا دنيا و ايمي اقلكم ايه .. بس انتو جدعان ووقفتكم وقفة جبارة رغم كل حاجة عديتو بيها ، و اكيد هنا راضيين عنكم و هيفضلو حواليكم ربنا يزرع فقلبكو الصبر و القوة يا رب و يرحم الاستاذة دلال و الاستاذ سمير…كلنا حزينين لكن قدر الله و ما شاء فعل".