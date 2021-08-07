شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تودع دلال عبد العزيز: سلمى على سمير وكونى جنبه فى الجنة وبناتك بقلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، صديقتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التى وافتها المنية، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض، برسالة مؤثرة حزنا عليها طالبة منها أن ترسل سلامها لزوجها الفنان الراحل سمير غانم، ومؤكدة أنه ابنتيهما إيمى ودنيا ستكونان فى قلوبها.



إسعاد ودلال

ونشرت إسعاد، صورة جمعتها مع الفنانة الراحلة، عبر صفحتها على فيس بوك، صحبتها بتعليق: "وكأنى بشبع من طلتك قبل ما تسيبينا، وكنت متأكدة أنك لو خُيرتى حاتفضّلى تكونى معاه، هكذا شاء ربك".

وأضافت إسعاد: "إيه أسطورة الحب والخير الجميلة دى؟، إيه الاتنين اللى شبه الملايكة دول؟، قولا وفعلا وشكلا وروحا؟، وإيه النهاية الحزينة جدا قوى خالص دى؟، اللهم لا اعتراض إرضاء ليك واستسلاما لمشيئتك، لكن، أستغفر الله العظيم، حزن ما بعده حزن، كل اللى نقدر نقوله بناتك فى عينينا وقلوبنا، هما وأزواجهم وحفيدتك، سلمى على سمير وكونى جنبه فى الجنة بإذن الرحمن، كملوا الأسطورة هناك، لأنكم خططتم حروفها على الأرض بمعانى عمق المحيط، لا إله إلا الله".





وأعلن الإعلامى رامى رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم وابنة الفنانة الراحلة، اليوم السبت، وفاة الفنانة دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وفى السياق ذاته، أكد الفنان حسن الرداد زوج إيمى سمير غانم، ما أعلنه رامى رضوان، بشأن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: "أطيب خلق الله عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة".

وكان الفنان الراحل سمير غانم، رحل عن عالمنا قبل أسابيع متأثرا بتداعيات الإصابة، بينما كابدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسى والرئة.