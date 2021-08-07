حقيقة نقل الفنانة ” سميحة أيوب ” إلى المستشفى

كتب امير فتحي في السبت 7 أغسطس 2021 05:45 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا حول نقل الفنانة المصرية ” سميحة أيوب ” إلى المستشفى إثر تعرضها لأزمة صحية .
وحرصت الفنانة سميحة أيوب على التعليق على تلك الأخبار وطمأنة محبيها على وضعها حيث نفت ما تم تداوله وأكدت على عدم دخولها للمستشفى وتواجدها في منزلها .
فكتبت في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” : ” أنا الحمد لله بخير .. جرح صغير في إيدي وخلاص بدأ يلم .. أنا في البيت مش في المستشفى ” .
وتابعت سميحة أيوب : ” أنا بشكر كل الناس اللي اتخضت عليا وبشكر الناس اللي سمعت ومعرفتش توصلي وبطمن الحبايب من خلال الصفحة الحمد لله قدر ولطف ” .
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