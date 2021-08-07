عمر كمال : ” مش مستعد أموت وأنا كده خالص “

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كتب امير فتحي في السبت 7 أغسطس 2021 05:45 مساءً - حل المطرب المصري ” عمر كمال ” ضيفا مع الإعلامي العراقي ” نزار الفارس ” في برنامجه ” مع الفارس ” المذاع على قناة الرشيد العراقية في حلقة يوم أمس الجمعة .
وخلال الحلقة تحدث عمر كمال عن مدى استعداده للقاء الله عز وجل في ظل عمله كمغني خاصة مع ممارسته للغناء أمام الراقصات .
حيث سأله نزار الفارس سؤالا جاء فيه ” لو تقف أمام رب العالمين ماذا تقول له عن عملك ” .. ليرد عمر كمال قائلا : ” أنا إحساسي إن ربنا رب قلوب أولا .. في حاجات خير ممكن تعدي حاجات تانية ” .
وفي سؤال آخر له حول استعداده للموت وهو بهذا المجال أجاب المطرب عمر كمال : ” لأ مش مستعد .. مش مستعد أموت وأنا كده خالص ” .
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