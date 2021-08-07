رسالة مؤثرة من شريهان لدنيا وإيمي سمير غانم

كتب امير فتحي في السبت 7 أغسطس 2021 05:45 مساءً - وجهت الفنانة ” شريهان ” رسالة إلى كلا من دنيا وإيمي سمير غانم قدمت من خلالها التعازي لهما في وفاة والدتهما الفنانة ” دلال عبد العزيز ” التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم .

فكتبت شريهان في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر : ” إلى جوهرتين سمير غانم ودلال عبد العزيز والفن المصري وقلبي .. لا يوجد ما يمكن أن أعبر به عن ألمي وحزني في مصابكم ومصابنا الأليم بوفاة والدتكم فقيدتكم .. فجميعاً فقدنا إنسانة بكل معني الكلمة، صديقة عظيمة لكل المقربين منها، فنانة معشوقة من الجميع وأم لجوهرتين بديعتين علي أعلي خلق ” .

إلى جوهرتين #سمير_غانم #دلال_عبدالعزيز و الفن المصري وقلبي💔.. لا يوجد ما يمكن أن أعبر به عن آلمي وحزني في مصابكم ومصابنا الأليم بوفاة والدتكم فقيدتكم.. فجميعاً فقدنا إنسانة بكل معني الكلمة، صديقة عظيمة لكل المقربين منها، فنانة معشوقة من الجميع وأم لجوهرتين بديعتين علي أعلي خلق.. — Sherihan (@Sherihan) August 7, 2021

وتابعت في تغريدة أخرى : ” بقلبٍ مؤمن ونفسٍ راضية أتقدم إلي حبيباتي دنيا و إيمي سمير غانم بخالص عزائي في والدتهم الغالية علينا جميعا دلال عبد العزيز .. ونعم الإنسانة والفنانة والزوجة والأم والزميلة المحترمة الرائعة وخير الصديقة .. أسأل الله أن يلهمكم الصبر ويثبتها عند السؤال ويسكنها فسيح جناته ” .

وأضافت شريهان : ” عظم الله أجركم وصبركم على فراقها وصبرنا الله معكم وتقبل منها صالح العمل وغفر لها وتغمدها برحمته الواسعة وجعل معها النور أنيساً وصاحباً حتى جنات النعيم .. اللهم اكتبها عندك من الصابرين وارزقها جزاء الصابرين ” .