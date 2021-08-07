رسالة مؤثرة من الفنان الإماراتي حسين الجسمي لوداع الفنان المصرية دلال عبدالعزيز

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي، السبت، نعيا للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، حمل كلمات مؤثرة.



وكتب "الجسمي" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "وداعًا يا حنيّة الدنيا كلها.. لا حول ولا قوة إلا بالله".

وأعلن الإعلامى المصري رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، السبت، وفاة الفنان المصرية دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 61 عاما.