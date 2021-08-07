أحلام بإطلالة مذهلة وتفيض رومانسية في “دفتر وممحاة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بإطلالة مذهلة تفيض رومانسية، وهي ترتدي فستاناً باللون الأحمر مع شعر أسود قصير ومكياج ناعم وحولها ضوء شموع وتعزف على البيانو، نشرت النجمة الإماراتية أحلام فيديو لمقطع من أغنية “دفتر وممحاة” التي صدرت ضمن ألبومها الأخير “فدوة عيونك”.

وكتبت أحلام كلمات أغنية “دفتر وممحاة” التي حققت نجاحًا كبيرًا وحصدت أكثر من مليون مشاهدة منذ صدورها عبر قناتها في الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وأغنية “دفتر وممحاة” من كلمات وألحان عبدالرحمن العثمان، وتوزيع أسامه الهندي، ومكس جاسم محمد.

نفيد بالذكر أن ألبوم أحلام “فدوة عيونك” تضمن 26 أغنية منوعة، على جزأين، الجزء الأوّل منه فيه 11 أغنية وهي : “فدوة عيونك”، و”عيوني بس”، و”حزين”، و”زوبعه”، و”يا آدمي حس”، و”دفتر وممحاه”، و”الله يرحمه”، و”دمعة زرقا”، و”الفرقا”، و”خاطري ضايق”، و”ابن التراب”.

أمّا الجزء الثاني من الألبوم تضمن 15 أغنية وهي: ”ما سألت عليك”، و”تمرد”، و”موعدنا الأخير”، و”لا يروح الليل”، و”سر معلن”، و”بعض الناس”، و”بعض الأوقات”، و”عشان إتتوب”، و”لابارك الله في الغياب”، و”تشرق الشمس وتغيب”، و”ما به تفاصيل”، و”تسولف عبرتي”، و”بريء”، و”خطاك اللاش”.

كلمات أغنية “دفتر وممحاة”:

أرتب بعض أفكاري ما بين أحزاني وفرحي

وتترامى بعض ذكراك ولا أدري ليه قدامي

مع إني ما أفكر فيك!! ألاقي اسمك بطرحي

سكنت أبياتي ما كفاك تربع عرش أحلامي

أنا وش في يدي قل لي؟ سوى يا مفارقي جرحي

وكن حبك زرعه الله حبيبي داخل عظامي

تضيق أحوالي لك ألجأ ألاقي بقبلتك شرحي

تجبر هالزمن واحرم عيوني تكون قدامي

عسى ما ينتهي عمري وأنا متوسد جرحي

يحاصرني ألم ذكرى سكنها حزن مترامي

ربحت أو بالأصح حسيت ربحتك وانتهى ربحي

قبل لا أرتوي وصلك رجعت اللاهث الظامي

انا وش في يدي قل لي؟ سوى يا مفارقي جرحي

وكن حبك زرعه الله حبيبي داخل عظامي

والأغنية من كلمات وألحان عبد الرحمن العثمان