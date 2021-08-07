رسالة مؤثرة من حسين الجسمي لوداع دلال عبدالعزيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي، السبت، نعيا للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، حمل كلمات مؤثرة.

وكتب "الجسمي" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "وداعًا يا حنيّة الدنيا كلها.. لا حول ولا قوة إلا بالله".

وأعلن الإعلامى المصري رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، السبت، وفاة الفنان المصرية دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 61 عاما.

وكتب رامي رضوان عبر حسابه على فيسبوك: "أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما".

وأضاف: "لا أراكم الله مكروه في عزيز.. صلاة الجنازة غداً بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس".