فيديو: دلال عبدالعزيز.. مشهد الوداع الأخير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، قبيل رحيلها في مسلسل "ملوك الجدعنة"، بطولة عمرو سعد، ومصطفى شعبان، وعمرو عبد الجليل.

وقدمت دلال عبدالعزيز في المسلسل شخصية "عطية" والدة عمرو سعد، الذي يعيش في حارة شعبية، وجسدت شخصية الأم الطيبة، والغريب أنها لعبت مشهد موتها ببراعة شديدة، وكأنها تتنبأ برحيلها عن عالمنا.

وشارك دلال عبدالعزيز في هذا المشهد الفنان عمرو سعد، وبعد عرض هذه الحلقة أصيبت دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا، وباءت محاولات علاجها بالفشل وبعد 90 يوما فارقت الحياة عن عمر ناهز الـ 61 عاما.



ولدت دلال عبدالعزيز في قرية فرغان، مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، في 17 يناير 1960، واهتمت بالتعليم لإيمانها بأنه شاطئ النجاة للفتاة، لذا حصلت على بكالوريوس الزراعة من جامعة الزقازيق، كما حصلت على شهادة ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة.

وبالرغم من حصولها على العديد من الشهادات التي تؤهلها للعمل في جهات حكومية، رفضت الاستسلام لروتين الحكومة، وقررت العمل بالتمثيل، تلك الموهبة التي ظلت كامنة تحت جلدها لسنوات طويلة.

وطرقت دلال عبدالعزيز أبواب المسارح والاستديوهات بحثا عن فرصة، وابتسم لها الحظ عندما رآها المخرج نور الدمرداش، وأسند لها دورا صغيرا في مسلسل "بنت الأيام" إنتاج 1977.





بعد ذلك توالت أعمال "أميرة القلوب" في السينما والتلفزيون، واستطاعت أن تقدم أعمالا متنوعة منها الكوميدي والتراجيدي، ففي السينما قدمت أدوارا مهمة منها: "النوم في العسل" أمام عادل إمام، و"الأرملة العذراء"، و"الانتقام"، و"لصوص خمس نجوم"، و"خير وبركة"، و"صنع في مصر".

كما تألقت على شاشة التلفزيون بعدد كبير من الأعمال الدرامية منها: "ألف ليلة وليلة"، و"في بيتنا رجل"، و"لحظات حرجة"، وكان آخر مسلسل لها على الشاشة "ملوك الجدعنة".

وكما نجحت في المجال الفني، نجحت في تكوين بيت وعائلة رائعة، حيث تزوجت من حب عمرها سمير غانم، وأثمر هذا الزواج عن "دنيا وإيمي".

وفي 30 أبريل الماضي، بدأ الفصل الحزين في حياة دلال عبدالعزيز، إذ أصيبت بفيروس كورونا، وأجبرها المرض على الابتعاد عن الأضواء وفي 7 أغسطس 2021، فارقت عالمنا، تاركها خلفها ميراثا من الحزن، وبصمة إنسانية، وفنية خالدة.