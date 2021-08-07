فيديو.. دلال عبدالعزيز تحكي قصة أول لقاء مع سمير غانم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدثت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، التي غيبها الموت ظهر السبت، بعد صراع مع كورونا، عن قصة أول لقاء جمعها بزوجها الراحل سمير غانم.

وقالت دلال عبدالعزيز، في برنامج تليفزيوني من تقديم الفنانة شيماء سيف:" تعرفت على سمير غانم عندما علمت أن الفنان المصري جورج سيدهم، يبحث عن وجه جديد كي يشارك في مسرحية "أهلا يا دكتور" وجاء سمير غانم ليختبرني.



وتابعت حديثها: "كانت أول مرة أشوف سمير غانم حقيقي، وتحمس لي جدا، وقتها نصحني جورج سيدهم بالاعتماد على نفسي وقال لي إن الفن لا يعتمد على الوساطة لكن يحتاج فقط للموهبة الحقيقية".





والتقط سمير غانم خيط الحديث وقال في نفس البرنامج: "عندما شاهدت دلال عبدالعزيز، أعجبت بها كانت "حتة قشطة" وجميلة، أحببتها جدا، لم أهتم بتدريبها كنت مهتم بالتقرب منها، لكن جورج سيدهم والمخرج حسن عبدالسلام حرصا على تدريبها وتعليمها التمثيل، واكتشفت إنها فنانة شاطرة، خاصة بعدما وقفت بجانبي على خشبة المسرح في عرض "فارس وبني خيبان".

ولدت دلال عبدالعزيز في قرية فرغان، مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية شمال مصر، في 17 يناير 1960، واهتمت بالتعليم لإيمانها بأنه شاطئ النجاة للفتاة، لذا حصلت على بكالوريوس الزراعة من جامعة الزقازيق، كما حصلت على شهادة ليسانس الآداب، قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة.

وبالرغم من حصولها على العديد من الشهادات التي تؤهلها للعمل في أهم المؤسسات الحكومية، رفضت الاستسلام لروتين الحكومة، وقررت العمل بالتمثيل، تلك الموهبة التي ظلت كامنة تحت جلدها لسنوات طويلة.



طرقت دلال عبدالعزيز أبواب المسارح والاستديوهات، وابتسم لها الحظ عندما رآها المخرج نور الدمرداش، وأسند لها دورا صغيرا في مسلسل "بنت الأيام" إنتاج 1977.

بعد ذلك توالت أعمال أميرة القلوب في السينما والتلفزيون، واستطاعت أن تقدم أعمالا متنوعة منها الكوميدي والتراجيدي.

ففي السينما قدمت أعمالا مهمة منها "النوم في العسل" أمام عادل إمام، والأرملة العذراء، والانتقام، ولصوص 5 نجوم، وخير وبركة، وصنع في مصر.

كما تألقت على شاشة التلفزيون بعدد كبير من الأعمال الدرامية منها "ألف ليلة وليلة، وفي بيتنا رجل، ولحظات حرجة"، وكان آخر مسلسل لها على شاشة التلفزيون "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان وتم عرضه في رمضان الماضي.

وكما نجحت في المجال الفني، نجحت في تكوين بيت وعائلة رائعة، حيث تزوجت من حب عمرها سمير غانم، وأثمر هذا الزواج عن دنيا وإيمي.

وفي 30 أبريل الماضي، بدأ الفصل الحزين في حياة دلال عبدالعزيز، إذ أصيبت بفيروس كورونا، وأجبرها المرض على الابتعاد عن الأضواء وفي 7 أغسطس 2021 ، فارقت عالمنا، تاركة بصمة إنسانية وفنية خالدة.