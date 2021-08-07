وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





غيب الموت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، صباح السبت، بعد معاناة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب اصابتها بفيروس كورونا.

وأعلن الممثل المصري حسن الرداد الخبر في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك مؤكداً وفاة زوجة الفنان الراحل، سمير غانم، وأم زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، قائلاً: «والله ما قادر اكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، أطيب خلق الله».

وتابع: «عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي، ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة، عايز أقولك أنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة».

وأعلن الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أن موعد تشييع الفنانة دلال عبد العزيز وصلاة الجنازة عليها سيكون ظهر غد الأحد من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وقال رضوان، أن صلاة الجنازة على روح المرحومة ستتم يوم غد الأحد عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، والعزاء بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر، وهي المقابر التى دُفن فيها الفنان الراحل سمير غانم قبل نحو 4 أشهر من الآن.

وقد نعى عشرات الفنانين والشخصيات العامة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ومشيدين بما قدمته من إبداع طوال مسيرتها الفنية التى قاربت أربعة عقود، وما عُرف عنها من إنسانية وحضور اجتماعي بالوسط الفني، إذ كانت دائما إلى جانب زملائها في كل المناسبات الاجتماعية والإنسانية.

مواضيع قد تهمك :