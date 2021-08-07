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8 صور من كواليس تصوير فيلم "حب البنات" جمعت أبطال العمل منذ 18 سنة

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القاهرة - سامية سيد - كشف السيناريست تامر حبيب، عن صورة لم تنشر من قبل من كواليس تصوير فيلم "حب البنات" الذى تم تصويره منذ نحو 18 عاما، وتحديدا فى عام 2003، بينما كان العرض الأول فى دور السينما يوم 14 يناير عام 2004.

احتفال فريق العمل بتصوير الفيلم
احتفال فريق العمل بتصوير الفيلم

ونشر حبيب، الصور عبر حسابه على إنستجرام، وجمعت لقطات لأبطال الفيلم من الكواليس، منهم أشرف عبد الباقى، ليلى علوى، حنان ترك، هشام سليم، أحمد عز هنا شيحة وأحمد برادة وباقى طاقم العمل، صحبها بتعليق: "نوستاليجا.. من كواليس فيلم  حب البنات 2003".

تامر حبيب وليلى علوى
تامر حبيب وليلى علوى

وتدور أحداث الفيلم، حول ثلاث فتيات إخوة لم يلتقين من قبل، فكل واحدة منهن من أم، ولكن لابد أن يعشن معا فى بيت واحد لمدة عام حتى يحصلن على الميراث، حسب وصية الأب، ولكل واحدة منهن قصة وحياة مختلفة عن الأخرى، فالأخت الكبر ندى "ليلى علوى" فتاة رقيقة المشاعر، حنونة، كثيرا ما تكتم مشاعرها بداخلها وتكره الوحدة، أما الأخت الثانية هى غادة "حنان ترك" والتى عاشت طفولة صعبة، فهى عاشت مع أمها طوال عمرها بالإسكندرية، هذه الأم جعلتها تكره كل الرجال، انطلاقا من كراهية الأب، بل ونشأت وكأنها رجل حقيقى.

كواليس فيلم حب البنات
كواليس فيلم حب البنات

وعندما جاءت لتعيش مع شقيقاتها اكتشفت أنه لم يكن عندها أى مشاعر لا أبوة ولا أخوة ولا حتى العلاقات العاطفية كل المشاعر مفقودة عندها فكل اهتمامها فى اتجاه دراستها وعملها، حيث تعمل معيدة بالجامعة وهوايتها هى اللعب بالنار، أما الأخت الصغرى هى رقية "هنا شيحة"، فهى عاشت عمرها كله فى إنجلترا، ولكن بتقاليد مصرية، وعندما تعود إلى مصر تجد أن الثقافة الغربية تؤثر عليها فتختلط أفكارها ومشاعرها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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