شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسيف مصر تعزى دنيا سمير غانم فى وفاة والدتها دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت منظمة "يونيسيف" مصر، الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، التى وافتها المنية، اليوم السبت، بعد فترة صراع مع المرض دامت نحو 4 أشهر، مقدمة العزاء للنجمة دنيا سمير غانم، سفيرة يونيسيف مصر للنوايا الحسنة، فى وفاة والدتها داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يرزقها الله الصبر والسلوان.

وكتب الحساب الرسمى لـ"يونيسيف مصر"، عبر تويتر: "تنعى يونيسف النجمة دلال عبد العزيز، والدة الفنانة دنيا سمير غانم، سفيرة يونيسف مصر للنوايا الحسنة، تغمدها الله بواسع رحمته، وألهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان على هذا المصاب الأليم".





وأعلن الإعلامى رامى رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم وابنة الفنانة الراحلة، اليوم السبت، وفاة الفنانة دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وفى السياق ذاته، أكد الفنان حسن الرداد زوج إيمى سمير غانم، ما أعلنه رامى رضوان، بشأن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: "أطيب خلق الله عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة".

وكان الفنان الراحل سمير غانم، رحل عن عالمنا قبل أسابيع متأثرا بتداعيات الإصابة، بينما كابدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسى والرئة.