شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد عمره 20 سنة لـ دلال عبد العزيز يشعل السوشيال ميديا بعد خبر رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهد للنجمة دلال عبد العزيز يعود إلى مسلسل "حديث الصباح والمساء"، الذي أنتج عام 2001، أي منذ حوالي 20 عاما، والذي جسدت خلاله شخصية نعمة المراكيبي، وبعد خبر وفاتها استرجع محبوها مشهد وفاتها وبكاء صديقتها الفنانة عبلة كامل وكلامها المؤثر عن صديقة عمرها ضمن أحداث المسلسل.

وظهرت دلال خلال المشهد علي السرير بعد وفاتها وهي في الكفن، ويتردد صوت عبلة كامل وهي تقول: "مع السلامة يا نعمة، الله يرحمك يا نعمة، يا أميرة يا بنت الناس الطيبين، يا عشرتك الحلوة يا نعمة، خلاص ياختي، خلاص لا أنيس ولا جليس، عدمت الحبايب من بعدك يا نعمة، يا مقرب البعيد يارب".

يأتى هذا بعدما أعلن الإعلامى رامى رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم وابنة الفنانة الراحلة، اليوم السبت، وفاة الفنان دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وفى السياق ذاته، أكد الفنان حسن الرداد زوج إيمى سمير غانم، ما أعلنه رامى رضوان بشأن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: "أطيب خلق الله عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة".

ويذكر أن مسلسل "حديث الصباح والمساء" تناول تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي من خلال ثلاث شخصيات وتفرع أبنائها وأحفادها وتتابع صراعاتهم وأدوارهم الاجتماعية وعلاقتهم الإنسانية ومواقفهم المختلفة تجاه الحياة والوطن من خلال التأثيرات المباشرة للمصالح الأقتصادية على العلاقات بين الشخصيات وأصول هذة الشجرات الثلاث وهم الشيخ معاوية القليوبي الأزهري الوطني الذي يساهم في الثروة العرابية، وعزيز المصري ناظر سبيل بين القصرين الذي يعاني الفقر ويتطلع إلى ثروة والد زوجته، وشقيقة داود المصري الذي صعد إلى درجة طبقة البشوات بفضل عمه وطموحة، وعطا المراكبي الذي أنجب على كبر ولدين من زوجته الثرية، ورغم الفروق الواضحة تتصاهر العائلات الثلاث وتشترك في الدفاع عن الوطن والحفاظ على مصالحهم من خلال خطوط درامية متشابكة.