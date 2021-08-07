شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز التى لم تخجل من كونها " فلاحة " بالرغم من مضايقة زملائها لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا منذ قليل فنانة عظيمة كانت بمثابة الأم لدى الكثير من متابعيها وكذلك المقربين ، هى الفنانة دلال عبد العزيز وذلك بعد صراع طويل مع المرض ، كانت دلال فنانة نادره أستطاعت تقديم جميع الألوان ببراعة دخلت القلوب منذ اللحظة الأولى ، وجلست وتربعت على قلوب محبيها .

كانت دلال عبد العزيز تفخر دائما كون أصولها من الفلاحين ، حيث أنها ولدت وعاشت لفتره فى مدينة الزقازيق محافظة الشرقية ، وفى لقاء خاص معها فى برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلى والذى يذاع على قناة الCBC ، قالت دلال عبد العزيز ، لم أخجل من كلمة فلاحة ، أو أن أصولى من الفلاحين ، فأتذكر فى مسرحية " أهلا يادكتور " كان هناك بعض الزميلات فى الفرقة يشعرون بالضيق نحوى لأننى أصبحت بطلة المسرحية وأصبح إسمى الاول على الأفيش .

وأضافت دلال عبد العزيز ، وعندما كنت أمر من أمامهم كان يقولون " جايبينهم من الفلاحين يعملوهم علينا أبطال " وكانت تلك الكلمة موجعة بالنسبة لى وعندما ذهبت لوالدتى وحكيت لها قالت لى " قوللهم ان كل الناس اللى عندهم أصول إما من الفلاحين أو الصعيد أنتوا بقى منين " ومن يومها لم تحزننى كلمة فلاحة .

وكان قد أعلن الإعلامى رامى رضوان زوج دنيا سمير غانم، وفاة الفنانة دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا.

كان الفنان الراحل سمير غانم قد رحل عن عالمنا قبل أسابيع متأثرا بتداعيات الإصابة، بينما كابدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسى والرئة.

وفى السياق ذاته، أكد الفنان حسن الرداد زوج إيمى سمير غانم، ما أعلنه رامى رضوان قبل قليل بشأن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: "أطيب خلق الله عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة".