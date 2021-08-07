شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود: دلال عبدالعزيز كانت مثالا نادرا للحب والوفاء والعطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الفنانة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد مسيرة حافلة بالأعمال التn خلدت اسمها فn تاريخ الفن العربى.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، أن دلال عبد العزيز، كانت في حياتها مثالا نادرا للحب والوفاء والعطاء الفني والإنساني أيضا، مشيرة إلى أنها استطاعت بشخصيتها الفريدة والمعطاءة أن تجعل لنفسها مكانا ومكانة متميزة في قلوب وعقل المشاهدين، وأيضا في حياة كل من عرفها على المستوى الشخصي، رحلت دلال عبدالعزيز، بصدقها وعفويتها، وسيظل مكانها شاغرا في عالم الفن وقلوب عشاقها وأسرتها وأصدقائها.

وسبق وأعلن الإعلامى رامى رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم وابنة الفنانة الراحلة، وفاة الفنان دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وفى السياق ذاته، أكد الفنان حسن الرداد زوج إيمى سمير غانم، ما أعلنه رامى رضوان قبل قليل بشأن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: "أطيب خلق الله عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة".

كان الفنان الراحل سمير غانم قد رحل عن عالمنا قبل أسابيع متأثرا بتداعيات الإصابة، بينما كابدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسى والرئة.

ولدت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في قرية فرغان إحدى قرى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وهي حاصلة على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق وحاصلة بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت علي دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.