شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وأحمد حلمى وهالة صدقى وأنغام ينعون دلال عبد العزيز: "وجودك فى حياتنا كان سندا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة يسرا صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة حيث نشرت صورة تجمع دلال وزوجها الراحل الفنان سمير غانم، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت يسرا علي الصورة، "لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار.. خبر وفاتك وجعني أوي.. حبيبتي و حبيبة الكل .. الست صاحبة صحابها الجدعة بنت الأصول.. الأم و الزوجة و السند لكل اللي حوليها الطيبة المفيش زيها.. يصعب عليا فراقك و إني ماكنتش في مصر عشان أودعك.. مفيش كلام هيوفيكي حقك يا غالية على قلوبنا كنتي نعم الأخت و الأم و الصاحبة.. وجودك في حياتنا كان سند.. ربنا يصبرنا على فراقك و يربط على قلب بناتك فراقك انتِ وسمير.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



يسرا

كما علق الفنان احمد حلمي على خبر وفاة دلال عبد العزيز، "البقاء لله .. دلال عبد العزيز فى ذمة الله ربنا يرحمها ويغفر لها ويتغمدها برحمته الواسعه ويصبر اسرتها واهلها واصدقائها وحبايبها.. في الجنه ونعيمها يارب".



احمد حلمي

ونعت الفنانة مني زكي، النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، وقالت فى تعليق علي صورتها، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحيل الفنانة دلال عبد العزيز خبر مؤلم وحزين لا يسعنا معه إلا الصبر والدعاء لها ولأسرتها ولنا جميعا.. خالص عزائي لدنيا وإيمي اسأل الله أن يرزقهم الصبر والثبات ويجعل جنة الفردوس مثوى والديهم... رحمة الله على الفنانة القديرة دلال عبد العزيز ورحمة الله على الفنان القدير سمير غانم، ربنا يجمعهم في جنة الفردوس.. عاشا سويا ورحلا سويا.. نسألكم الفاتحة والدعاء".



مني زكي

كما نعت المطربة أنغام دلال عبد العزيز، وكتبت "إلي الجنة الخالدة انشاء الله"، كذلك نعتها الفنانة سهير رمزى، قائلة: "ببالغ الحزن والأسى أنعي اليوم فنانة كبيرة وإنسانة رائعة بكل ما تحمل الكلمة من معني دلال عبدالعزيز .. خالص عزائي لدنيا سمير غانم ورامي رضوان وإيمي وحسن الرداد والوسط الفني كله وكل جمهورها الحبيب .. وداعاً يا دلال .. ادعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته وأن يلهم أسرتك وأهلك ومحبينك الصبر والسلوان".



انغام



سهير رمزي

أما الفنانة هالة صدقى، التي اعتبرها الجمهور سند لـ إيمي ودنيا بعد وفاة والدهما الفنان سمير غانم، قالت: "أكيد كنتي هتكوني حزينه من غيره كنتي هتتعبي اكتر واكتر وداعا صاحبه الواجب في كل المناسبات الي اللقاء عزيزتي وعزائي لكل جمهورك اللي حبك واللي حاولتي تسعديه باستمرار".



هالة صدقي

كما علق الفنان احمد ادم علي خبر الوفاة، وقال "الله يرحمك ويحسن اليكي ياأطيب خلق الله .. ويصبر دنيا وايمي علي فراقك وعزائي لاخواتي رامي رضوان وحسن الرداد إنا لله وإنا اليه راجعون".



احمد ادم

وبكلمات بسيطة وصورة تجمع دلال عبد العزيز بسمير غانم وابنتيها دنيا وايمى، علقت الفنانة شيرين رضا، "وداعاً النجمة الجميلة دلال عبد العزيز الله يرحمك ويصبر دنيا وإيمي وأهلك وأحبابك وجمهورك".



شيرين رضا

كما نعت المطربة يارا، الراحلة دلال عبد العزيز، "خبر مُحزن جداً… بعد صراع كبير وتعب… الله يرحمها ويغفر لها ‫وداعاً الفنانة القديرة دلال عبد العزيز وأنا من محبينها ومعجبينها، الله يصبّر أولادها وأهلها وكلّ محبّيها خاصة بعد وفاة الأب..تعازي. الحارة".