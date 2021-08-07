شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز تلحق بسمير غانم بعد 80 يوما من رحيله و37 عاما من زواجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت النجمة دلال عبد العزيز عن عالمنا متأثرة بمرضها بفيروس كورونا في البداية الذى أدخلها المستشفى التي مكثت فيها لفترة محاولة التغلب على المرض لتعود إلى حياتها وفنها إلا أن القدر لم يمنحها تلك الفرصة وكأنه فضل أن تظل بجانب حبيبها ورفيق حياتها الفنان الراحل سمير غانم، حيث توفيت بعد 80 يوما، هي المدة الفاصلة بين رحيل الثنائى لتلحق به إلى عالم الآخرة تاركة وراءها مسيرة فنية هائلة من الأدوار ومحبة كبيرة من جانب جمهورهما لهما.



دلال عبد العزيز

زواج دلال عبد العزيز وسمير غانم

ففي عام 1984 تزوج الثنائى سمير غانم ودلال عبد العزيز ليشهد الوسط الفني على ثنائى لم يكن كغيره من الثنائيات الفنية، حيث نتج عنه أهم عائلة فنية ربما في الوسط الفني، بعدما أنجبا ابنتين هما دنيا وايمى لتتزوج الأولى من اعلامى ناجح هو رامى رضوان في حين تزوجت الثانية من الفنان حسن الرداد لتسطر العائلة نفسها في كتب تاريخ العائلات الفنية بامتياز، بعد 37 عام بالتحديد من زواج سمير ودلال عبد العزيز.



دلال عبد العزيز وسمير

وفاة سمير غانم

ومع ضحكات الثنائى التي لم يعكر صفوها أي شيء طوال رحلة الزواج مثلما كان يظهر في البرامج الذى يحل أياً منهما ضيفاً أو بأحاديثهما الصحفية، انقطع هذا الضحك في الـ 20 من مايو هذا العام بوفاة الزوج والحبيب سمير غانم، قبل أن تلتحق به دلال عبد العزيز في الـ 7 من أغسطس بعد 80 يوم بالتحديد من وفاة حبيبها.