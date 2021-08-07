"دلال وسمير" ثنائى جمعهما الفن والحب والمرض والموت

من بين هذه الأعمال مسرحية "أهلا يا دكتور"، فيلم "نهاية رجل تزوج"، وفيلم "يارب ولد" من إنتاج سنة 1984، وشارك فى بطولته فريد شوقى وكريمة مختار وإسعاد يونس وأحمد راتب.

بالإضافة إلى أعمال أخرى من بينها: "حادى بادى، فارس وبنى خيبان، عريس فى اليانصيب، المطب، النصاب والكلب، الأغبياء الثلاثة الرجالة فى خطر، ومسرحية أخويا هايص وأنا لايص والذى قدم فيها سمير غانم شخصيتين".

وشمل تعاون سمير غانم مع زوجته عددًا من المسلسلات الدرامية أبرزها "عائلة أستاذ أمين 2005، وسيت كوم عبدالحميد أكاديمى 2005، الكبير الجزء الثالث وظهرا كضيوف شرف، لهفة 2015، نيللى وشيريهان 2016، بدل الحدوتة تلاتة 2019"