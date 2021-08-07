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شكرا لقرائتكم خبر عن "دلال وسمير" ثنائى جمعهما الفن والحب والمرض والموت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - "دلال وسمير" ثنائي فني جمعهما الحب والبهجة وكذلك شهر الميلاد، وفي شهر يناير من كل عام كانا يتشاركان الاحتفال بعيدي ميلادهما اللذين يفصلهما يومان فقط بصحبة كوكبة من الفنانين الذين هم أصدقاء مقربين للثنائي وشاركاهما رحلة العمر، إلا أن هذا العام تسبب الحداد على محبيهما وجمهورهما بعد وفاة النجم سمير غانم منذ شهرين وتلحق به زوجته وحبيبته دلال عبد العزيز دون أن تعلم بخبر وفاته.
دلال عبد العزيز وسمير غانم
ونرصد أبرز الأعمال الفنية التى جمعت بين الثنائى دلال عبد العزيز وسمير غانم فى السينما والدراما والمسرح، والتى تجاوزت الـ19 عملا.
من بين هذه الأعمال مسرحية "أهلا يا دكتور"، فيلم "نهاية رجل تزوج"، وفيلم "يارب ولد" من إنتاج سنة 1984، وشارك فى بطولته فريد شوقى وكريمة مختار وإسعاد يونس وأحمد راتب.
بالإضافة إلى أعمال أخرى من بينها: "حادى بادى، فارس وبنى خيبان، عريس فى اليانصيب، المطب، النصاب والكلب، الأغبياء الثلاثة الرجالة فى خطر، ومسرحية أخويا هايص وأنا لايص والذى قدم فيها سمير غانم شخصيتين".
وشمل تعاون سمير غانم مع زوجته عددًا من المسلسلات الدرامية أبرزها "عائلة أستاذ أمين 2005، وسيت كوم عبدالحميد أكاديمى 2005، الكبير الجزء الثالث وظهرا كضيوف شرف، لهفة 2015، نيللى وشيريهان 2016، بدل الحدوتة تلاتة 2019"
وتوفيت دلال عبد العزيز اليوم السبت الموافق 7 أغسطس بعد تدهور حالتها الصحية بسبب مضاعفات فيروس كورونا، وعاشت دلال فترة من أصعب فترات حياتها، لمعاناتها من مضاعفات ما بعد فيروس كورونا، وعانت من نقص في الأكسجين وهو ما أثر على نشاط بعض الأجهزة الحيوية فى الجسم، وتم حجزها فى المستشفى حتى يومنا هذا، ولم تعلم دلال عبد العزيز بوفاة زوجها الفنان سمير غانم الذى رحل عن عالمنا متأثراً بفيروس كورونا أيضاً فى التوقيت ذاته.
بينما سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثى أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة.
ورحل عن عمر الـ 84 عاما إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بخلل فى وظائف الكلى، إذ قضى أسابيع بالعناية المركزة قبل رحيله متأثرا بمرضه.