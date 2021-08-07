شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر وتامر حبيب ورامى صبرى وبشرى ينعون دلال عبد العزيز: رحلت الودودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي الفنان ونقيب الموسيقين هاني شاكر، الفنانة دلال عبد العزيز، حيث نشر صورتها عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها، "إنا لله وإنا اليه راجعون الفنانة الكبيرة والصديقة الغالية دلال عبد العزيز في ذمة الله ربنا يرحمها ويصبر أولادها واهلها وأحبائها في كل مكان ويدخلها فسيح جناته أمين يا رب العالمين".



هاني شاكر

في حين ودعها الفنان أكرم حسنى، بقوله، "البقاء لله في وفاة الفنانة الجميلة الكبيرة دلال عبد العزيز.. ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويصبر قلوب أهلها وحبايبها على فراقها.. وخالص التعازي لدنيا وإيمي، ربنا يصبركم".



اكرم حسني

أما الفنانة درة، نعتها: "الله يرحمها كم هو صعب أن أصدّق أنّك لم تعودي موجودة بيننا، أنا حزينة من قلبي يا من كنتي من أحنّ وألطف وأطيب الناس. يا من كنتي بمثابة الأم الحبيبة ..الله يرحمها ويجعل مثواها الجنّة بقدر ما كانت محبّة للخير وصاحبة واجب. الله يرحم الفنانة الكبيرة المتميزة جدا دلال عبد العزيز والله يرحم حبيب عمرها سمير غانم وخالص العزاء لأخواتي حبيباتي دنيا وإيمي سمير غانم ولكل الأسرة. الله يرحمها ويلهمهم الصّبر والسلوان".



درة

كما نعاها السيناريست تامر حبيب، دلال عبد العزيز، وقال "إنّا لله وإنّا إليه راجعونربنا يكون في عون دنيا وايمي وكل حبايبك.. الي جنة الخلد.. اللهم ارحم واغفر لدلال عبد العزيز، الست اللي عملت خير كتير قوي".



تامر حبيب

وعلقت الفنانة بشرى، علي خبر الوفاة، وقالت "إنا لله وانا اليه راجعون...ربنا يرحمك يا غالية ياللى عمرك ما فوتى واجب للى تعرفيه واللى متعرفيهوش...رحلت الودودة الخيرة الانسانة المحترمة ام الغاليين دنيا وايمى ...ربنا يصبر اهلك واحبابك و يجعل كل الخير اللى عملتيه فى ميزان حسناتك و يجعل مثواك الجنة...هتوحشينا قوى قوى و سلميلنا استاذ سمير و ماما رجاء..ربنا يجمعنا بيكم على خير".



بشري

وبكلمات بسيطة، نعي الفنان رامي صبرى، الراحلة دلال عبد العزيز، "البقاء لله في وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز..خالص العزاء للأسرة.. ربنا يرحمها ويغفرلها ويصبركم جميعًا".



رامي صبري

في حين طالب الفنان خالد سليم متابعيه الدعاء لـ دلال عبد العزيز، وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون..وداعًا للفنانة الجميلة طيبة القلب دلال عبد العزيز..خالص العزاء للأسرة ربنا يصبركم ويرحمها يارب.برجاء الدعاء".



خالد سليم

كما دعا لها الفنان رامز جلال، وكتب عبر حسابه على انستجرام، "لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنه ويبدل سيئاتها حسنات ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه، وينزلها منازل الشهداء والصدقين والصالحين وحسن اولئك رفيقا... اللهم امين يارب".