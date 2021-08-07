شكرا لقرائتكم خبر عن مكى وشريف منير وسميرة سعيد وأصالة ينعون دلال عبد العزيز: أعان الله قلب دنيا وإيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان أحمد مكى، الفنانة دلال عبد العزيز، بعد وفاتها اليوم السبت، بعد صراعها مع المرض وقضاء أكثر من 3 شهور فى المستشفي، حيث نشر مكي صورة للفنانة الراحلة عبر حسابه على موقع إنستجرام، وكتب فى تعليقه عليها، "لا شيء أصعب من فقدان عزيز علينا، ولا يوجد كلمات تعبر عما في داخلنا، ولا يسعنا سوى أن نرضى بقضاء الله وقدره فالموت علينا حق لا مفر منه إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. رحم الله الأم و الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز ، خالص التعازى لأسرتها".



أحمد مكي

في حين نعت المطربة سميرة سعيد، دلال عبد العزيز، بهذه الكلمات: "الله يرحمك و يرحم روحك الطيبة.. كنت دائمًا وأبدًا فنانة صاحبة واجب.. تعازي لكل العائلة والله يصبركم على فراقها.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".



سميرة سعيد

فيما نعتها، المطربة أصالة، وقالت: "رحم الله من أنجبت سعادة للدنيا تمثّلت ببناتها.. أخلصن لها وللعمل ولكلّ قلب حزين ليزرعوا جميعاً كعائله الفرح والطيب .. رحم الله السيدة الغالية على قلوب الملايين وأعان الله قلب الحبيبات دنيا وإيمي وكلّ قريب وصديق ومُحبّ .. آمين يارب العالمين"



اصالة

ونعى الفنان شريف منير، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بنشر صورة تجمعه معها في برنامج "أنا وبنتي"، وكتب فى تعليقه عليها، "الله يرحمك و يصبرنا.. حبيبتي.. أم الواجب.. والحنان والذوق كله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



شريف منير

كما نعتها أيضًا هند صبرى، وقالت: "انّا لله وإنَا إليه راجعون.. فقدنا اليوم فنانة وإنسانة من طراز فريد لم تكن فقط نجمة قديرة لكنها كانت صاحبة واجب كما يقولون.. النجمة دلال عبدالعزيز لتلحق بزوجها النجم سمير غانم في الجنة بإذن الله ..دعواتي لبناتها دنيا وايمي سمير غانم بالصبر وخالص عزائي لهما ولزوجيهما حسن الرداد ورامي رضوان".



هند صبري

وبكلمات بسيطة، نعت هنا الزاهد، الراحلة دلال عبد العزيز، بتدوينة قالت فيها: "إنا لله وانا اليه راجعون.. ربنا يرحمها ويصبر دنيا وإيمي وكل حبايبها يارب.. في الجنة إن شاء الله"