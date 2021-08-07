شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده تلفت الأنظار بأحدث رقصاتها على البحر بعد شفائها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة فيفي عبده متابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع إنستجرام بمقطع فيديو، وهي ترتدي فستانا باللون الأبيض والأزرق، أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية بالساحل الشمالي، وظهرت وهي ترقص أمام البحر علي أحدث أغنيات النجم حسين الجسمي "حتة من قلبي"، وعلقت علي الفيديو قائلة: "من الساحل الشمالي أغنية حسين الجسمي الجديدة، أنا بحبكم انتوا بتحبوني".

وبمجرد نشرها للفيديو انهالت عليها تعليقات المتابعين بين الإيجاب والسلب، فمنهم من كتب: "رقصك يجنن"، فيما كتب آخر "الله يرزقنا روقانك"، وعلق آخر: "ما كفاية بقي يا فيفي".

وكانت الفنانة فيفي عبده قد احتفلت أمس بعيد ميلاد أحفادها "جليلة" و"كمال"، حيث نشرت صورة لها معهما، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق :"بسم الله ما شاء الله الله اكبر ربنا يحميهم و يحفظهم و يحفظ أولاد الناس كلها النهارده كان عيد ميلاد احفادي حبايبي جليلة و كمال كل سنة و هما طيبين و عقبال 150 سنة بحبهم اوي و بحبكم اوي خمسة مواه كل سنة وبرج الأسد طيب".

كما احتفلت بتخرج حفيدتها "شهد الدسوقى" ابنة ابنتها عزة مجاهد، بتخرجها من الجامعة، معربة عن فرحتها الكبيرة بتخرجها، متمنية أن تراها ناجحة دائما وأن تكون أحلى عروسة.

وعادت النجمة فيفى عبده لجمهورها بعد مرضها الفترة الماضية، وظهرت لمحبيها وهى متألقة وفى كامل أناقتها من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها على إنستجرام، وقالت: "أنا رجعت تانى يا جماعة، الحمد لله لازم الدنيا تمشى.. وبشكر ربنا هذا بفضل دعاكم وبفضل ربنا سبحانه وتعالى وإن شاء الله باقى حاجة صغيرة وأرجع تانى أونلاين.. بحبكم أوى".

وسبق وصدمت فيفى عبده جمهورها وأصدقاءها بالإعلان عن خضوعها لجراحة، بعد تدهور حالتها الصحية، وأوضحت فى رسالة من المستشفى عبر حسابها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، أنها تمر بأزمة صحية ناجمة عن خطأ طبى، وذلك بعد تلقيها حقنة خاطئة فى ظهرها، وهو ما استلزم إجراء جراحة استغرقت ساعتين.