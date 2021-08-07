الأصيلة العظيمة حبيبة الكل.. "القومي للمرأة" ينعي دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، اليوم السبت، ببالغ الحزن الأسى، الفنانة القديرة دلال عبد العزيز؛ إذ رحلت بعد صراع طويل مع المرض؛ إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأعربت مرسي عن بالغ حزنها لفقدان مصر رمزًا مهمًّا من رموز الفن، قائلةً: "الأصيلة العظيمة الفنانة حبيبة الكل دلال عبد العزيز، أسكنها الله فسيح جناته.. خالص العزاء للأسرة الكريمة، ودعواتنا أن يلهمهم الصبر".

وقال المجلس القومي للمرأة إنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيدة، سائلًا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.