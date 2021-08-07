الغرفة 631.. هنا قضت دلال عبد العزيز أيامها الأخيرة قبل رحيلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب:

زار "الخليج 365" مستشفى زايد التخصصي، والتي عاشت بها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أيامها الأخيرة قبل رحيلها عن عالمنا اليوم السبت، تأثرًا بتبعات فيروس كورونا الذي أُصيبت به قبل نحو 3 أشهر.

مصدر طبي كشف لـ"الخليج 365" أن الفنانة الراحلة دخلت المستشفى منذ 20 يوما، مشيرا إلى أنها قضت أخر أيامها بالعناية المركزة في الغرفة 631 بالدور السادس بالمستشفى.

وكان الفنان حسن الرداد، أعلن وفاة حماته الفنانة دلال عبدالعزيز، صباح اليوم السبت 7 أغسطس، تأثرًا بتبعات فيروس كورونا المستجد الذي أُصيبت به قبل 3 أشهر تقريبا.

ووجه الرداد كلماته لدلال، عبر موقع "فيسبوك"، مؤكدًا أنها ستجد مفاجأة سارة في انتظارها، في إشارة إلى زوجها الفنان سمير غانم، وكتب "عايز أقولك إنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة".

وتابع الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق.. توفيت الى رحمة الله- تعالى- حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي، ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة".

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