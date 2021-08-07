أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد وفاة والدتها دلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في أول تعليق لها على وفاة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة الراحلة بصحبة والدها الفنان سمير غانم عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام".

وعلقت إيمي "رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".

دلال عبدالعزيز رحلت صباح اليوم السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، استمر نحو 3 أشهر، ومن المقرر تشييع جثمانها غدًا الأحد من مسجد المشير في التجمع الخامس، على أن يتم دفنها في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وأعلن زوج ابنتها المذيع رامي رضوان، أن العزاء سيكون على المدافن.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.

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